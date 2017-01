Satt und orientierungslos

Mit dem Wort Sensation sollte man sparsam umgehen. Für das Scheitern von Novak Djokovic in der zweiten Runde von Melbourne gegen den Usbeken Denis Istomin aber ist es absolut zutreffend. Erwartet worden war ein Routinesieg in drei Sätzen. Der Serbe war in den vergangenen Jahren der unbestrittene König von Melbourne, avancierte vergangenes Jahr mit dem sechsten Titel zum Rekordsieger. Und er war an Grand-Slam-Turnieren ein Muster der Konstanz, hatte in den vergangenen sieben Jahren nur einmal gegen einen Spieler verloren, der nicht in den Top 100 stand – Juan Martin Del Potro (Rio 2016).

Nun scheiterte er an einem Spieler, dessen Karriereverlauf zuletzt abwärts zeigte, der nur noch auf Rang 117 klassiert ist und seit dem Davis-Cup gegen die Schweiz im September nie mehr zwei Partien in Folge gewonnen hatte – wobei er sich dort sogar mit Henri Laaksonen und Antoine Bellier schwergetan hatte. Gegen den er vorher in fünf Partien nur einen Satz verloren hatte.

Während dem usbekischen Brillenträger der Match seines Lebens gelang und er zum 2. Sieg im 34. Duell mit einem Top-Ten-Spieler kam, wirkte der 12-fache Grand-Slam-Sieger ungewohnt matt. Er verlor schon den ersten Satz auf wenig zwingende Art nach eigenem Satzball, und er schlitterte im fünften Satz scheinbar ohne grossen Widerstand ins früheste Aus an einem Majorturnier seit über acht Jahren (Wimbledon 2008).

Djokovics Serie grosser Niederlagen hat schon nach dem French Open begonnen, wo er im letzten Sommer den Karriere-Grand-Slam schaffte. Sie gipfelt nach den Stationen Wimbledon, Rio (Olympia), New York und London (ATP-Finale) nun im Scheitern von Melbourne. Aber Djokovic ist auch vom hungrigen Jäger zum satten, orientierungslosen Champion geworden, der sich auf der Suche nach neuer Motivation und weiteren Karrierezielen schwertut. Das überrascht, als er das Jahr in Doha hervorragend begonnen hatte, mit einem Finalsieg über die neue Nummer 1, Andy Murray.

Anstatt an seinem Lieblingsturnier aus der Krise zu finden, ist der 29-jährige Serbe noch tiefer in sie hineingerutscht. Mit Boris Becker, von dem er sich eben getrennt hat, hat das nichts zu tun. Djokovic spielte gegen Istomin einfach nicht, um zu gewinnen, sondern um nicht zu verlieren. Er hatte zwar schon oft derart schwierige Partien an Grand-Slams, kam aber fast immer davon. Wenn das innere Feuer nicht mehr brennt, ist das Siegen eben auch für ihn schwierig.