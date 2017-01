Pfiffe und ein Fast-Aus für Wawrinka

Wawrinka zum Auftakt mit Fünfsatz-Sieg Am Ende musste Wawrinka den letzten Rest an Entschlossenheit hervorholen, um nicht erstmals seit dem French Open 2014 (gegen Guillermo Garcia-Lopez) in der 1. Runde eines Grand-Slam-Turniers auszuscheiden. Im entscheidenden fünften Satz schaffte der Linkshänder Klizan das erste Break zum 4:3 und führte in seinem nächsten Aufschlagspiel 40:15. Der 31-jährige Waadtländer gewann aber das Game noch, ebenso wie die folgenden zwei. Nach 3:24 Stunden unterlief Klizan beim ersten Matchball ein Vorhand-Fehler.

Die üble Szene und Pfiffe gegen Wawrinka

Für einen Tiefpunkt sorgte Wawrinka im 5. Satz, als er dem Gegner den Ball volley in die Beine knallte. Das war schmerzhaft für Klizan. Der Schweizer stieg übers Netz und entschuldigte sich. Das Publikum pfiff trotzdem.

Abgesehen davon hätte es eh nicht über fünf Sätze gehen müssen: Der Verlust des ersten Satzes war aus Wawrinkas Sicht absolut unnötig. Nachdem er sieben Breakbälle vergeben hatte, nutzte der Slowake gleich seine erste Chance zum 5:4. Auch im zweiten Durchgang war es Klizan, der zuerst mit einem Break in Führung ging, ehe Wawrinka mit seiner insgesamt zehnten Möglichkeit zum 4:4 ausglich - und gleich zum 6:4 nachdoppelte.

Auch im dritten Satz zog Klizan 2:0 davon, konnte den Vorteil aber nicht konservieren. Mit einem weiteren Break zum 7:5 holte sich Wawrinka die 2:1-Satzführung. Der Widerstand des ebenso talentierten wie unkonstanten Klizan war damit aber nicht gebrochen. Wie aus heiterem nahm er dem Schweizer zum 4:3 den Aufschlag ab und servierte den Satz aus. Am Ende ging aber kurz vor dem Gipfel doch noch die Luft aus.

In der 2. Runde trifft der Australian-Open-Champion von 2014 am Mittwoch auf den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 30). Das bisher einzige Duell gewann Wawrinka am French Open 2015 klar in drei Sätzen. (cpm/si)