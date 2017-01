Mit Mamas Hilfe gegen Federer

Es gibt Geschichten, die gibt es eigentlich gar nicht. Jene von Mischa Zverev ist so eine. Zwischenzeitlich erwägte der heute 29-Jährige wegen einer Serie von Verletzungen und dem Absturz bis auf Platz 1067 der Weltrangliste schon den Rücktritt, nun steht er dank seines sensationellen Siegs über den Weltranglistenersten Andy Murray in den Viertelfinals des Australian Open. Gegner dort: Roger Federer. Bislang spielten die beiden zweimal gegeneinander, beide Male siegte Federer ohne Satzverlust, beim letzten Duell 2013 in Halle auf Rasen gar 6:0, 6:0. Seither scheint Zverev aber ein anderer Spieler geworden zu sein.

Seine gefährlichsten Waffen sind gewissermassen aus einer anderen Zeit. Der Mann aus Hamburg pflegt das klassische Serve-and-volley-Spiel. Gegen Murray stürmte er 118-mal ans Netz, immerhin 65-mal führte das zum Punktgewinn. Auch mit seiner enorm harten Vorhand und dem tückischen Rückhand-Slice entnervte er den grossen Favoriten. Als technisch brillant galt Zverev schon immer, als äusserst fit ebenfalls. Nur die Nerven, so sagt man, habe er selten im Griff gehabt.

In Australien bewegt er sich nun mit verblüffender Leichtigkeit durchs Turnier. Als er gegen Murray im vierten Satz bei 4:3 einen wichtigen Smash verschlug, hätter er wieder nervös werden können, blieb aber stattdessen ruhig. «Ich habe nach diesem Fehler zu meiner Mutter in die Box geschaut. Sie hat gelacht, das macht sie immer, wenn ich so leichte Bälle verschlage. Dann war alles wieder gut», erklärte Zverev an der Pressekonferenz.

Seine neue Nervenstärke bewies der auf Platz 50 der Weltrangliste klassierte Deutsche zuvor schon einmal: In der 2. Runde hatte er sich nach zwei verlorenen Tiebreaks zu Beginn und über vier Stunden mit 6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 9:7 gegen den Amerikaner John Isner durchgesetzt. Die deutsche Presse schrieb vom «Comeback seines Lebens», noch nicht ahnend, dass bald das Spiel seines Lebens folgen würde.

«Wer isst mehr Frikadellen, wer stemmt höhere Gewichte»

Vor der Reise nach Melbourne hatte er in seiner Karriere erst einmal die 3. Runde eines Majors erreicht. Das war 2008 in Wimbledon, als er vom Forfait von Juan Carlos Ferrero profitierte. Etwas überspitzt formuliert war Mischa Zverev am diesjährigen Australian Open eigentlich vor allem eine Rolle zugedacht: die des Begleiters und Ratgebers seines zehn Jahre jüngeren Bruders Alexander, der als kommende Nummer 1 gilt. Doch während der jüngere Zverev in Runde 3 in fünf Sätzen an Rafael Nadal scheiterte, trumpfte der ältere ganz gross auf.

Mischa Zverev glaubt, dass sein zweiter Frühling eng mit dem Aufstieg seines Bruders verbunden ist. «Er und seine ganze Entwicklung treiben mich unglaublich an. Wir haben die gesamte Vorbereitung gemeinsam bestritten und immer Wettkämpfe gemacht: Wer isst mehr Frikadellen, wer stemmt höhere Gewichte», erzählte der Überraschungsmann nach seinem Erstrundenmatch in Melbourne, wo er zuvor seit 2007 keine Partie mehr gewonnen hatte.

Wawrinka verlor schon gegen Zverev

Dass beide Zverev-Brüder Tennisprofis wurden, ist übrigens kein Zufall. Sowohl Vater Alexander senior als auch Mutter Irina waren ausgezeichnete Spieler. Er gehörte dem sowjetischen Davis-Cup-Team an, sie stiess in der Weltrangliste bis auf Platz 22 vor. Als Mischa vier Jahre alt war, verliessen die Zverevs Russland und begannen in Deutschland ein neues Leben als Tennistrainer.

Gegen Roger Federer ist Mischa Zverev natürlich der Aussenseiter. Doch diese Rolle behagt ihm, wie er auch im letzten Herbst in Basel bei seinem überraschenden Erfolg über Stan Wawrinka bewies. Und im Notfall sitzt ja noch Mama auf der Tribüne. (DerBund.ch/Newsnet)