Losglück für Federer, auf Bencic wartet Willams

Roger Federers Auftakt zum Australian Open verspricht etwas einfacher zu werden als befürchtet. Er trifft in der 1. Runde auf einen Qualifikanten, und im Fall eines Sieges auch in der 2. Danach dürfte in der 3. Runde Tomas Berdych, die Nummer 10 der Welt, warten. Es hätte auch Rafael Nadal sein können. Möglicher Achtelfinal-Gegner des auf Platz 17 der Weltrangliste zurückgefallenen Baslers ist Kei Nishikori.

Roger Federer, a 4-time champion at Melbourne Park, falls in Andy Murray's quarter and will take on a qualifier in the first round #AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) 13. Januar 2017

Stan Wawrinka startet sein Turnier gegen den slowenischen Linkshänder Martin Klizan (ATP 35). Achtelfinalgegner wäre auf dem Papier der australische Heisssporn Nick Kyrgios, im Viertelfinal könnte er auf Marin Cilic treffen und im Halbfinal auf den Weltranglistenersten Andy Murray.

Aussie No.1 Nick Kyrgios kicks things off versus Gastao Elias with a potential 4R against Stan Wawrinka lurking #AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) 13. Januar 2017

Kein Losglück hatte Belinda Bencic im Frauentableau: Die 19-jährige Ostschweizerin trifft gleich in der 1. Runde auf Weltnummer 2 und Vorjahresfinalistin Serena Williams. Die als Nummer 12 gesetzte Timea Bacsinszky startet gegen die Italienerin Camila Giorgi (WTA 72), Viktorija Golubic gegen die Tschechin Kristyna Pliskova (WTA 60).

Serena Williams v Belinda Bencic. Played two. One win apiece.



Hands up if you're excited about this blockbuster... ???? pic.twitter.com/3McSACrSD0 — #AusOpen (@AustralianOpen) 13. Januar 2017

(chk/si)