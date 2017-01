Frecher Kyrgios entzückt das Publikum

So cool wie Nick Kyrgios müsste man sein, dachten wohl viele, als er gegen Andreas Seppi bei 5:6 im fünften Satz ohne Not von der Grundlinie aus einen Ball durch die Beine spielte. Kyrgios gewann den Punkt, und Seppi war so perplex, dass er, der zum Matchgewinn aufschlug, ein Break zuliess.

Doch als der Australier bei 8:7 dann bei Service Seppi zu einem Matchball kam, spielte er für eimal auf sicher - und verpasste prompt die goldene Gelegenheit. Seppi gewann den Punkt und ein paar Minuten später mit 1:6, 6:7, 6:4, 6:2, 10:8 auch den Match. Es rächte sich also, dass sich Exzentriker Kyrgios für einmal untreu wurde.

Am Montag hatte der 21-Jährige noch Roger Federer kritisiert, der Zweifel geäussert hatte, ob er ein Grand-Slam-Turnier gewinnen könne, weil ihm die Konstanz fehle. Gegen Seppi lieferte Kyrgios nun gleich den Beweis für Federers These. Der Südtiroler, auf Rang 89 abgerutscht, liess sich vom Blitzstart Kyrgios’ nicht beeindrucken und kämpfte sich in die Partie, die zu einem Krimi wurde.

Für Seppi ist es der zweite grosse Coup am Australian Open, nachdem er 2015 in Runde 3 einen gewissen Roger Federer geschlagen hatte. Das mögliche Achtelfinalduell zwischen Stan Wawrinka und Kyrgios, die ja nicht als Freunde gelten, findet damit nicht statt. (sg/fas)