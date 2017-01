Federer startet am Australian Open gegen Melzer

Roger Federer startet sein 18. Australian Open am Montag in der Night Session (ca. 10.30 Uhr Schweizer Zeit) gegen den Österreicher Jürgen Melzer (ATP 296).

Der einstige Top-Ten-Spieler, wie Federer 35-jährig, rutschte nach verschiedenen Schulterverletzungen bis auf Platz 550 der Weltrangliste ab und befindet sich nun auf dem beschwerlichen Weg zurück.

Federer gewann drei von vier Partien, die letzte vor sechs Jahren in Monte Carlo ging aber an Melzer.



Auch in der 2. Runde würde Federer auf einen Qualifikanten, den Sieger des US-Duells Bjorn Fratangelo (ATP 114) gegen Noah Rubin (ATP 197), treffen.



Ebenfalls am Montag greifen Stan Wawrinka gegen Martin Klizan ((9.00 Uhr Schweizer Zeit), Viktorija Golubic gegen Kristyna Pliskova (ca. 3.00 Uhr) und Qualifikantin Stefanie Vögele gegen Kurumi Nara (ca. 5.00 Uhr) ins Geschehen ein. Am Dienstag stehen dann die Erstrundenpartien von Belinda Bencic und Timea Bacsinszky im Programm.



(ij/si)