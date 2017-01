Exploit von Belinda Bencic bleibt aus

Belinda Bencic unterliegt in der 1. Runde des Australian Open in 79 Minuten 4:6, 3:6 gegen die sechsfache Siegerin Serena Williams.

Während die 19-jährige Ostschweizerin im ersten Satz über weite Strecken gut mithielt und das entscheidende Break erst zum 4:6 kassierte, war der zweite Satz zunächst eine klare Angelegenheit. Am Ende verkürzte die Nummer 59 der Welt immerhin noch von 0:5 auf 3:5.

"I knew I had to be really strong." #Serena through to 2R #AusOpen pic.twitter.com/Z70iPL2JpH

Im letzten Jahr hatte Bencic in Melbourne die Achtelfinals erreicht. Sie wird im Ranking deshalb rund 20 Plätze zurückfallen.

#Serena on #Bencic: “She’s such a great player, it was probably one of the toughest first round matches I’ve ever played.”#ausopen pic.twitter.com/EEfFRA0Oay