Eine französische Tennisposse

Am Tag vor dem US Open meldete die Fédération Française de Tennis, dass Kristina Mladenovic, Caroline Garcia und Benoît Paire (ATP 34) provisorisch suspendiert sind und vorerst keine Unterstützung mehr bekommen. Die drei hätten den Ruf des Verbandes an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro beschädigt.

Der in Rio als Nummer 16 gesetzte Paire war nach Hause geschickt worden, da er sich abfällig über die Bedeutung der Spiele geäussert und nachts wiederholt ausserhalb des Athletendorfes aufgehalten hatte.

Garcia und Mladenovic monierten öffentlich, dass der Verband sie nicht über die Kleiderregelungen für das olympische Doppel aufgeklärt habe. In Rio war gleiche Kleidung für beide Partnerinnen vorgeschrieben, Garcia musste sich schliesslich ein Outfit von Mladenovic ausleihen. Die beiden scheiterten, was Mladenovic auf «Imkompetenz» der Fédération Française de Tennis zurückführte. Die endgültige Entscheidung über die drei Fälle soll am 24. September bekannt gegeben werden.

