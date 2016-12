Start ins grosse Reinemachen

Worauf basiert die Aufräumarbeit?

Ein Ermittlerteam der Welt-Anti-Doping-Agentur konnte in diesem Jahr nachweisen, dass Russland etwa an den eigenen Olympischen Winterspielen von 2014 in Sotschi systematisch dopte. Das IOK als Hüterin der Spiele hat wegen dieser Belege nun Verfahren gegen 28 Russen eingeleitet.

Wie bedeutend ist die Aussage der neuen Leiterin der russischen Anti-Doping-Agentur, die gestern sagte: «Es war eine institutionelle ­Verschwörung»?

In einem Artikel der «New York Times» wird Anna Anzeljowitsch so zitiert. Der Satz sorgte für Schlagzeilen und den Schluss, Russland gestehe erstmals Schuld von institutioneller Seite her ein. Heute liess Anzeljowitsch verlauten, ihre Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ihr Dementi ist nur logisch: Ebendiese Anzeljowitsch arbeitete zuvor als Chefin der Investigativ-Abteilung der Anti-Doping-Behörde und hatte von dieser «institutionellen Verschwörung» angeblich nichts mit­bekommen. Zudem behauptete sie im Text, die wichtigen politischen Figuren ihres Landes hätten vom Betrug keine Kenntnis gehabt. Dabei lautete ein Urteil des Ermittlerteams: «Das Ministerium für Sport lenkte und kontrollierte die Manipulationen mithilfe des Geheimdienstes FSB.»

Worum geht es wirklich?

Die russische Anti-Doping-Agentur ist zurzeit ebenso suspendiert wie der ­russische Leichtathletikverband und das russische paralympische Komitee. Weitere Verbände könnten betroffen sein. Nur wenn die Suspendierten aber Reformen umsetzen, die überwacht werden, dürfen sie in den Weltsport zurückkehren. Folglich muss das offizielle Russland eine minimale Bereitschaft zur ­Kooperation signalisieren. Ob es allerdings auch den kulturellen Wandel hinbekommt, ist zweifelhaft.

Was passiert nun mit diesen 28 russischen Wintersportlern?

In einer ersten Phase ist das IOK am Drücker. Es prüft die Beweise der Ermittler und fällt seine Urteile. Am wahrscheinlichsten werden die Resultate der Athleten annulliert, und damit müssten gegen 15 Olympiamedaillen neu verteilt werden. Viele dieser nachgerückten Medaillisten hätten dann von ihren ­nationalen olympischen Komitees oder Ländern die versprochene finanzielle Belohnung für einen Top-3-Platz zugute.

Wann sind die Urteile zu erwarten?

Zurzeit lässt das IOK den Urin der betroffenen Athleten von Sotschi nachtesten. Danach werden allenfalls weitere Informationen eingeholt, ehe entschieden wird. Die Urteile können die Athleten vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) anfechten. Der ganze Ablauf dauert wohl bis zum Frühling.

Das IOK hat die Ermittler-Informationen an die Wintersportverbände weitergereicht. Was tun diese nun?

Diese 28 Russen vorläufig sperren, damit sie die Wettkämpfe nicht allenfalls weiter verfälschen. Bekannt wurde vor zwei Tagen, dass 6 Langläufer zu diesen 28 Russen zählen. Mit der Tour de Ski beginnt am Samstag die wichtigste Serie der Langläufer. Der Internationale Skiverband (FIS) musste darum rasch ­handeln. Anhand der IOK-Daten und weiterer Recherchen wird das Dopingpanel der FIS entscheiden, ob und für wie lange es die Athleten sperrt. Die Wintersportler könnten das FIS-Urteil vor dem CAS anfechten. Bis zum finalen Entscheid dürfte es allerdings Sommer werden.

Wann setzen die Sperren ein?

Sind die Athleten überführt, zählt der Urteilszeitpunkt des CAS. Die temporäre Sperre wird von der ausgesprochenen Strafdauer abgezogen. Konkret: 50-km-Olympiasieger Alexander Legkow zählt zu diesen 28 Russen. Nun wurde er von der FIS von allen Wettkämpfen suspendiert. Würde Legkow den FIS-Entscheid anfechten und das CAS beispielsweise im August die Zweijahressperre bestätigen, müsste er ab August noch 16 Monate verbüssen.

Welche Sportarten und Verbände sind betroffen?

Das IOK hat sie zwar nicht genannt, anhand des Ermittlerberichts und russischer Medien können sie aber stark eingegrenzt werden. Sicher darunter sind: Bob, Langlauf, Biathlon, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey. Die betroffenen Verbände sind damit: FIS, Bob-, Biathlon-, Eiskunstlauf-, Eisschnelllauf- und Eishockey-Verband.

Können diese Russen auch für weitere mögliche Verfehlungen vor oder nach Sotschi gesperrt werden?

Ja. Allerdings müssen ihnen die Verbände diese Manipulationen auch nachweisen können. Mehr Interpretationsspielraum besitzen die Verbände beim Annullieren der Resultate. Möglich wäre, um nochmals Alexander Legkow als Beispiel anzuführen, dass die FIS alle seine Weltcup- und WM-Ergebnisse nach den Spielen von Sotschi streicht. Sie muss gemäss Regeln nicht beweisen können, dass Legkow in dieser Phase ebenfalls betrog, sondern sich vereinfacht formuliert an folgender Frage messen: Warum wäre eine Annullierung aller Resultate anhand der vorliegenden Fakten unfair?

Kann man jetzt schon sagen, ob Schweizer Athleten von den allfälligen Sperren profitieren könnten?

Nein. Aber die Möglichkeit besteht. Maxim Wilegschanin, der Langlauf-Zweite über 50 km von Sotschi, zählt etwa zu den 28 Russen. Wilegschanin bezwang an der WM von 2015 Dario Cologna im Skiathlon um wenige Zehntel. Würde die FIS die WM-Resultate von Wilegschanin kassieren, käme Cologna zu seinem ­dritten WM-Titel.

Wird dieser Winter zu einer Chaossaison, solange die Urteile für diese 28 Russen ausstehen?

Zumindest müssten viele Ranglisten umgeschrieben werden. Ab der provisorischen Sperre sind diese 28 Russen von Wettkämpfen ausgeschlossen und damit keine potenziellen Wettbewerbsverzerrer mehr. Die Ergebnisse davor müssten bei einer Verurteilung allerdings angepasst werden. Es würde sich konkret um die Monate November und Dezember handeln. Das Preisgeld müssten diese Athleten zurückgeben. Dieses erhielten die Nachgerückten.

Wie reagieren die möglicherweise betrogenen Athleten?

Indem sie ihren Frust bevorzugt auf den sozialen Kanälen äussern. Am organisiertesten sind die Langläufer vorgegangen. 104 Athleten und Athletinnen aus acht Nationen haben unter anderem der FIS einen offenen Brief geschrieben und an der WM vom Februar eine Aussprache verlangt. Sie kritisieren ihren Verband, er habe sich des Dopingkampfs zu lange zu zaghaft angenommen, und fordern mehr Einsatz beim Aufspüren von Betrügern ­– um als Sportart wie auch als Individualisten glaubwürdiger dastehen zu können. (Tages-Anzeiger)