Generationenduell spitzt sich zu

La lotta svizzera

Im Vorfeld des Eidgenössischen in Estavayer wurde immer wieder bedauernd darauf hingewiesen, dass der Schwingsport alias «la lutte» in der Romandie keine besonders grosse Popularität geniesst. Das zeigt sich nicht zuletzt auch bei den Aktiven: Von den 23 Teilnehmern des Südwestschweizer Verbandes werden keine Spitzenresultate erwartet, ein eidgenössischer Kranz wäre bereits ein grosser Erfolg.



Aber was ist eigentlich mit dem dritten Landesteil: dem Tessin? Dort wurde das Schwingen einst von Deutschschweizer Arbeitern eingeführt, die am Bau des Gotthardtunnels beteiligt waren. Allerdings war dieser Pionierarbeit wenig Erfolg beschieden. Aktive Schwinger gab es während Jahrzehnten keine. Mittlerweile existiert eine Tessiner Vereinigung für «la lotta svizzera» – den Schweizer Kampf.



Auf der Pressetribüne des Eidgenössischen sitzt auch ein Vertreter des Tessiner Radios, dessen Aufgabe darin besteht, seinem Kanton das Schwingen näher zu bringen. Es gilt, viele Eigenheiten dieses Sports geduldig zu erklären. Nicht zuletzt mit den Benotungen können die Tessiner offenbar sehr wenig anfangen. Wer verliert, bekommt in der Regel eine 8,5 – für die Bewohner der italienischen Schweiz ein Unding. «Wer verliert, darf doch nicht mit Punkten belohnt werden», laute die gängige Reaktion. Wer verliert, müsste Null Punkte bekommen. Basta.



Mit zahlreichen Einschaltungen ins Tagesprogramm ist er präsent, zu seinen Arbeitsunterlagen gehört auch eine dicke Broschüre, in der die wichtigsten Ausdrücke aus dem Schwingervokabular sinngemäss übersetzt sind – aber wie will man einen Wyberhaken oder einen Gammen übersetzen? Er berichtet von einem ersten Tessiner Nichtkranzerfest, dass Ende Juni in Gudo in der Magadinoebene stattgefunden habe. Der Startschuss zur Schwingeroffensive im Tessin? Er winkt ab. Die meisten beteiligten Schwinger seien Innerschweizer gewesen, auch der Grossteil der Mitglieder des Organisationskomitees hätten Wurzeln in der Deutschschweiz. «Immerhin hat sich auch Regierungsrat Norman Gobbi unter die Zuschauer gemischt und Gefallen an den Darbietungen gefunden.» Tessiner Schwinger im Aktivalter gibt es bis jetzt keine. Allerdings trainieren im Sportleistungszentrum in Tenero momentan 14 Tessiner Schwinger-Junioren. Noch ist das Schwing-Pflänzlein sehr zart und anfällig. Aber wer weiss, vielleicht werden sie in einigen Jahren bei einem Eidgenössischen auftauchen. Dann würde eine dritte Landessprache dazu kommen in der Schwingerschweiz: die von «La lotta svizzera».