Ein König und 16 Eidgenossen

Der König ist nackt. Fast nackt. Nur mit einem Badetuch um die Hüften schlendert er im Schwingerdorf, von den Duschcontainern kommend, zum Zelt der Berner. Wenig später kommt Kilian Wenger, dann auch Remo Käser. Beide sind ebenfalls nur mit einem Tuch bekleidet. Jemand ruft Remo Käser zu: «In drei Jahren in Zug bist du dann dran mit der Königskrone.» Käser grinst und passiert den neuen Schwingerkönig.

Glarners Triumph liegt gerade mal eine Stunde zurück. Ruhig wirkt der 30-jährige Oberländer, eigentlich wie immer. Wüsste man nicht, dass hier der neue Schwingerkönig kommt, es wäre einfach der Glarner Matthias nach einem Schwingfest. Er nimmt Gratulationen entgegen, Samuel Giger, der Zweitplatzierte, kommt vorbei und nickt ihm kurz zu.

Und da ist ja auch noch Matthias Sempach, der sich Zeit nimmt, den enttäuschten Emmentaler Matthias Aeschbacher zu trösten. Der Sennenschwinger war mit dem Ziel nach Estavayer gereist, den eidgenössischen Kranz zu holen. Jetzt hat er ihn um die Winzigkeit eines Viertelpunktes verpasst. Sempach legt Aeschbacher die Hand auf die Schulter. Trost scheint der entthronte König nicht zu benötigen, er wirkt gefasst und strahlt Gelassenheit aus.

Die Berner lassen sich Zeit, während die Nordwestschweizer Kranzgewinner bereits frisch geduscht in der Tracht bereit sind, um in der Broye-Arena vor die Jungfrauen zu knien und sich das Haupt mit dem heiss begehrten Lorbeer schmücken zu lassen. Der Innerschweizer Philipp Laimbacher schaut sich die Szenerie amüsiert an und murmelt: «Jetzt demonstrieren sie uns auch noch, was Berner Langsamkeit ist.»

Peter Schmutz, der Technische Leiter der 56-köpfigen Berner Mannschaft, ist in diesem Moment ein rundum zufriedener Mann. «Es ist alles aufgegangen, wir stellen den König und haben 17 Kränze, vier mehr als in Burgdorf.» Alle im Vorfeld formulierten Ziele seien erreicht worden, sagt Schmutz. Ein Wort zum König? «Er war top vorbereitet und hat über zwei Tage überragend geschwungen.»

Ein Wort zu Thomas Zaugg, der seine Karriere mit dem vierten Kranz beendet? «Das ist einfach wunderbar, ich freue mich sehr für ihn und ziehe meinen Hut.» Ein Wort zu den sechs Berner Neu-Kranzern? «Ich hatte natürlich gehofft, das auch Junge nachstossen. Ehrlich gesagt, bin ich nicht überrascht.» Und schliesslich noch ein Wort zu Matthias Sempach: «Er war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und hatte als Folge seiner Verletzung Probleme beim Kurzschwung. Da wird es halt schwierig, den Titel zu verteidigen. Aber wie er im achten Gang den Bösch noch genommen hat, das war grandios.»

Käser stark, Stucki enttäuschend

Grandios war auch der Auftritt des 19-jährigen Remo Käser, der das Fest im dritten Rang abschloss. Das Riesentalent aus Alchenstorf hatte sein Versprechen eingelöst und einen fantastischen Wettkampf abgeliefert, stets mit der Direktive Angriff, aber nie planlos oder überhastet. Hier reift ein Champion heran.

Auch wenn die Routiniers wie Willy Graber, Stefan Anderegg oder Matthias Siegenthaler alle den Kranz holten, enttäuschten die Auftritte von einigen Bernern. Christian Stucki litt möglicherweise besonders unter der Hitze, ihm fehlte in den entscheidenden Momenten der nötige Siegeswille, Thomas Sempach und Bernhard Kämpf kamen nie richtig in den Wettkampf.

Kilian Wenger rollte das Feld nach einem völlig missglückten Start am Samstag immerhin noch von hinten auf. Florian Gnägi verpasste gar den Kranz; er verletzte sich im sechsten Gang an der Hand (mit Verdacht auf Trümmerbruch) und konnte die beiden letzten Gänge nicht mehr voll schwingen.

Die Jungen rücken nach

Einen grossartigen Schlusspunkt unter seine lange Karriere setzte hingegen der Emmentaler Sennenschwinger Thomas Zaugg. Der 36-jährige Landwirt holte seinen vierten eidgenössischen Kranz und wird nächste Woche am clubeigenen Kemmeriboden-Schwingfest die Zwilchhosen an den Nagel hängen. Repräsentiert Zaugg die Generation der Ende Saison oder in absehbarer Zeit abtretenden «Alten», so stehen die sechs Neo-Eidgenossen für den Generationenwechsel.

Hinter dem bereits zur absoluten nationalen Spitze gehörenden Remo Käser konnten der 24-jährige Landwirt Philipp Reusser aus Aeschlen bei Oberdiessbach (stets in violettem Hemd und hellblauen Schuhen), der 21-jährige Seeländer Philipp Roth, der 30-jährige Kirchdorfer Adrian Schenkel (Schwingclub Münsingen) und die beiden jungen Emmentaler Damian Gehrig und Patrick Schenk vom Schwingclub Sumiswald erstmals eidgenössisches Eichenlaub erkämpfen. Mit ihnen sind Berner Schwinger aus der hinteren Reihe in den Vordergrund gerückt, die künftig zur berüchtigten zweiten Welle hinter den Spitzenleuten zu zählen sein werden, die Berns breites Kader auch weiterhin prägen wird. (Der Bund)