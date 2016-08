Durchzogener Auftakt für die Berner, die beim Einmarsch der Athleten am Morgen mit der Berner Fahne und zu den Klängen von «Bärnbiet» von Jakob Ummel in die Broye-Arena einmarschiert waren.

Von den Favoriten stellte König Matthias Sempach (gegen Christian Schuler) ebenso wie Christian Stucki in einem enttäuschenden und ereignisarmen Gang gegen Philipp Laimbacher. Eine Niederlage einstecken musste der Schwingerkönig gegen den dynamisch und aggressiv agierenden Armon Orlik, sechsfacher Kranzfestsieger in dieser Saison und Geheimfavorit in Estavayer.

Jungspund überrascht

Ein anderer Junger, der 18-jährige Samuel Giger, gewann gegen den doppelt so alten Emmentaler Thomas Zaugg mit Kurz. Bernhard Kämpf konnte nach harter Gegenwehr gegen Nordostschweizer Eidgenossen Raphael Zwyssig gewinnen. Gegen den Innerschweizer Supertechniker und Konterspezialisten Andreas Ullrich zeigte Remo Käser einen beherzten Kampf und konnte den Gersauer schliesslich am Boden durch Überdrücken bezwingen.

Gestellte gab es zwischen Schwingerkönig Arnold Forrer und Matthias Aeschbacher, Florian Gnägi Florian gegen den Appenzeller Michael Bless. , Matthias Siegenthaler gegen Andi Imhof, Thomas Sempach gegen Gisler (nachdem er eine aussichtsreiche Position am Boden kurz vor Ablauf der Gangdauer nicht nutzen konnte).

Die beiden Oberländer Cousins Matthias Glarner und Simon Anderegg kamen hingegen zu überzeugenden Siegen: Glarner bezwang Unspunnen-Sieger Daniel Bösch mit Kurz und Fusstich sehr souverän, während Anderegg mit dem Nordwestscheizer Remo Stalder kurzen Prozess machte. Fazit: Die drei Topfavoriten konnten nicht gewinnen und stehen nun im zweiten Gang bereits unter Siegzwang. Von den Eidgenossen konnten nur gerade sechs gewinnen: Glarner, Anderegg und Kämpf bei den Bernern, und drei Innerschweizer (Luzerner): Erich Fankhauser, Philipp Glogger und Martin Suppiger (DerBund.ch/Newsnet)