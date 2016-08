Die junge Garde probt den Aufstand

Estavayer Viel war spekuliert worden über Armon Orlik. Ist er mit 21 bereits reif für den Angriff auf den Königstitel? Was sind seine sechs Kranzfestsiege in dieser Saison wirklich wert, bei denen er nie auf einen starken Berner Konkurrenten getroffen ist?

Und dann dies: Nach den ersten drei Gängen beim Eidgenössischen stand ein Name allein ganz oben – jener von Armon Orlik. Zuerst hatte er mit Kilian Wenger und Bernhard Kämpf zwei Berner Spitzenleute ins Sägemehl gelegt, ehe er auch dem jungen Innerschweizer Talent Pirmin Reichmuth nicht den Hauch einer Chance liess. Und so lauschten die 52 000 Zuschauer am Nachmittag gebannt, als der Speaker die Spitzenpaarungen des vierten Gangs verkündete. Eine leichte Verzögerung baut die Spannung noch auf. Dann sagte die Stimme am Mikrofon: «Orlik Armon gegen Sempach Matthias.»

Es drohte der frühe Sturz des Titelverteidigers, weil dieser im Anschwingen gegen Christian Schuler nicht gewinnen konnte. Mit einer Niederlage hätte der Alchenstorfer sein grosses Ziel, die Fortsetzung seiner Regentschaft, bereits am Ende des ersten Tages aufgeben müssen. Der junge Bündner witterte diese Chance, begann den Gang initiativer, riskierte viel und wurde prompt erwischt. Mit einem blitzschnell ausgeführten Übersprung und kurzem Nachdrücken legte der Schwingerkönig seinen jungen Herausforderer auf den Rücken. Sempachs Freudensprung liess erahnen, welch immenser Druck in diesem Moment von ihm fiel. «Es war enorm wichtig, diesen Gang zu gewinnen, damit ist vorne wieder alles beisammen», sagte der 30-Jährige am Ende des Tages. Orlik habe am Morgen «brutal stark» geschwungen, lobte der König den aufstrebenden Kronprinzen. Der Verlierer nahm seine fünfte Niederlage in dieser Saison erstaunlich gelassen: «Ich habe etwas versucht, das Duell hätte auf beide Seiten kippen können, ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Abschneiden.»

Samuel Giger und Remo Käser, zwei weitere hoffnungsvolle Talente, ernteten am ersten Tag ebenfalls viel Applaus für ihre starken Auftritte. Der Thurgauer wie der Berner blieben beide ungeschlagen und mischen dank drei Siegen ganz vorn mit.

Heute wird sicherlich die zweite Attacke folgen

Der erste Angriff der jungen Garde hat an der Hierarchie gerüttelt, diese aber noch nicht über den Haufen geworfen. Es gibt nach dem gestrigen Tag keinen Zweifel daran, dass heute die zweite Attacke folgen wird.

Neben den gross auftrumpfenden Jungen gehörten auch zwei Routiniers zu den dominierenden Themen des ersten Tages. Zum einen Kilian Wenger und sein abermals verpatzter Start an einem Eidgenössischen. Der Schwingerkönig von 2010 musste seine Ambitionen auf den zweiten Königstitel seiner Karriere wie schon in Burgdorf bereits am ersten Morgen nach zwei sieglosen Gängen begraben. «Der Vormittag war nicht befriedigend», sagte der 26-jährige Berner Oberländer. In der zweiten Tageshälfte verbesserte er mit zwei Siegen seine Situation. «Ich bin am Sonntag in Zugzwang, der Kranz ist jetzt das Ziel», versuchte er trotz der Ernüchterung positiv nach vorn zu schauen.

Für Diskussionen sorgte ausserdem Christian Stucki. Oder besser gesagt dessen Notenblatt. Nur ein Eidgenosse war dort nach den ersten vier Gängen zu finden: Philipp Laimbacher, der dem Seeländer im Anschwingen einen gestellten Gang abtrotzte. Der 31-jährige Stucki war lethargisch in sein fünftes Eidgenössisches gestartet, ehe er sich steigerte. Der Mitfavorit dürfte heute stärkere Gegner zugelost erhalten. Das zeigt schon der 5. Gang, wo er mit Beat Clopath auf einen Eidgenossen treffen wird.

Der Finaltag verspricht Hochspannung: 6 Schwinger liegen punktgleich an der Spitze. Und die ersten 15 der Rangliste sind nur durch einen Viertelpunkt getrennt, darunter 7 Berner, 4 Nordostschweizer, 3 Innerschweizer und ein Nordwestschweizer. Schon klar ist auch, dass es keinen Schwingerkönig geben wird, der acht Siege auf seinem Notenblatt hat – im Gegensatz zu 2010 und 2013. (Der Bund)