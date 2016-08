Die Probleme des entthronten Königs

Noch einmal war er in Estavayer aufgetreten wie ein König. Am Ende des ersten Tages. Als das unerwartet frühe Ausscheiden aus dem Titelkampf drohte, löste Matthias Sempach die Herausforderung im «Schlussgang» vom Samstag gegen den führenden Armon Orlik dank seiner mentalen Stärke mit Bravour.

Nur: So unwiderstehlich wie vor drei Jahren in Burgdorf hatte der Alchenstorfer trotz allem nie gewirkt. Es fehlte die Souveränität, mit denen er die Gegner bei seinem Königstriumph vor unlösbare Aufgaben gestellt hatte. Das zweite Pensum am Sonntag begann er zwar planmässig mit einem weiteren Sieg gegen Mario Thürig.

Und auch der Luzerner Sven Schurtenberger als sechster Gegner galt als lösbare Aufgabe. Aber dann dies: Der Schwingerkönig wirkte blockiert und ideenlos – und schon war es vorbei mit der Titelverteidigung. Nachdem er bereits beim Anschwingen mit Christian Schuler gestellt hatte, wurde er von einem weiteren Innerschweizer vorzeitig entthront.

Sempach wirkte nach dem Scheitern erstaunlich gefasst. Es schien fast, als sei er selbst nicht gross überrascht. Und dann begann er plötzlich von Widerwärtigkeiten zu reden, mit denen er offenbar schon die ganze Saison kämpft, herrührend von der Operation und dem langen Ausfall 2015. «Der Kurz ist ein wichtiger Schwung, gerade in solchen Situationen wie gegen Schurtenberger», sagte er. «Doch gerade damit habe ich seit meiner Verletzung Probleme.»

Als Tagesziel blieb ihm nach diesem Bekenntnis bloss noch der vierte Eidgenössische Kranz. Mit Siegen gegen Lutz Scheuber und Daniel Bösch erfüllte er diese Pflicht standesgemäss. Dass Sempach ungeschlagen vom Thron muss, ist für den besten Schwinger der letzten Jahre aber nur ein schwacher Trost.

Der Titelverteidiger wirkte blockiert und ideenlos – und schon war es vorbei.

Nach dem verpassten dritten Erfolg in Serie an einem Fest mit Eidgenössischem Charakter neben Burgdorf 2013 und dem Kilchberger Schwinget 2014 will Sempach rasch auf die nächste Saison fokussieren. Dann steht das Unspunnenfest an. Gewinnt er diesen Anlass, wäre er der erst zweite Schwinger nach Jörg Abderhalden, der den «Schwinger-Grand-Slam» schafft.

Will sich Sempach diesen Traum erfüllen, muss er nicht nur seine schwungtechnischen Probleme in den Griff bekommen, sondern auch die hungrige junge Garde. Wie er das als über 30-Jähriger anstellen muss, hat ihm Matthias Glarner vorgemacht. (Der Bund)