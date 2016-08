Der Aufstand ist nur aufgeschoben

Sie hatten für allerhand Furore gesorgt in dieser Saison, die jungen Wilden, welche den Schweizer Nationalsport neu beleben. Der Bündner Armon Orlik brillierte gleich mit sechs Kranzfestsiegen, der Berner Remo Käser sowie der Thurgauer Samuel Giger immerhin mit zwei. Und keiner aus diesem Trio ist älter als 21.

Feste wie das Eidgenössische sind allerdings etwas Besonderes. Und damit verbunden war die Frage, ob die Jünglinge ihr Können auch unter diesem Druck vor über 52'000 Zuschauer wirklich zum Tragen bringen können. Die Antwort gab es schon am frühen Samstagmorgen: Orlik besiegte im Anschwingen keinen Geringeren als Kilian Wenger, den Schwingerkönig von 2010, Käser machte mit Andreas Ulrich kurzen Prozess, und Giger legte Thomas Zaugg auf den Rücken. Alles Gegner, die sich Eidgenossen nennen dürfen.

Eine Zwischenlektion für Orlik

Es war so etwas wie das Startsignal zum Angriff auf die Arrivierten. Und es wurde phasenweise eine Show. Das Publikum war begeistert und feierte die kecken Herausforderer nach jedem Gang. Diese liessen sich durch nichts aufhalten, nicht durch grosse Namen, nicht durch kurzzeitige Lektionen, wie jene, die Orlik im vierten Gang erhielt, als er gegen König Matthias Sempach zu forsch ans Werk ging und dafür bestraft wurde.

Am Ende reichte es zwar nicht zum ganz grossen Coup. Die Plätze 2 für Giger, 3 für Käser und 5a für Schlussgangverlierer Orlik sind trotzdem ein Machtbeweis von einem Ausmass, das nicht für möglich gehalten wurde. Und wenn man bedenkt, dass mit dem Innerschweizer Joel Wicki, dem auf der Schwägalp das Bein brach, noch ein weiterer Trumpf der Youngsters passen musste, werden die arrivierten Schwinger schon nächste Saison noch mehr herausgefordert sein.

Sogar der König ist entzückt

Obwohl es am Ende sicher auch die Erfahrung war, die für den neuen Schwingerkönig den Ausschlag gab, sieht Matthias Glarner insbesondere für Orlik eine grosse Zukunft: «Er war brutal stark an diesem Eidgenössischen und hat das Zeug dazu, den Sport über Jahre hinaus zu dominieren.» Der Berner Oberländer sagte, er habe sich alle Videos von Orliks Gängen an diesem Eidgenössischen angeschaut, und sei entzückt gewesen: «Wenn ich ihn schwingen sehe, kommen mir fast die Tränen.»

Richtig wässrige Augen hatte nach dem Schlussgang der Verlierer. «Wenn man so nahe davor steht, ist es natürlich sehr bitter, wenn es am Ende nicht reicht», ärgerte sich Orlik. Die Kampfansage für die Zukunft liess aber nicht auf sich warten: «Mein Ziel ist es, der Beste zu werden. Die Perspektiven dazu habe ich.» Und als sich der erste Frust gelegt hatte, sagte der Bündner noch: «Das kommt gut.»

Für Orlik, aber auch für Käser und Giger, war der erste Eidgenössische Kranz ein mehr als verdienter Lohn. Alle drei haben Estavayer 2016 mit ihren Fähigkeiten und ihrer Begeisterung für den Schwingsport zu einem unvergesslichen Fest gemacht. (Der Bund)