Der Privatkrieg zwischen Oleg Tinkoff und Alberto Contador geht in eine neue Runde. Am Wochenende liess Tinkoff eine Beleidigung nach der anderen vom Stapel. Unter anderem schrieb er, der Spanier werde nie mehr ein Rennen gewinnen, er solle abnehmen oder noch besser keine Radrennen mehr fahren und dafür endlich anfangen, mit seiner Frau Sex zu haben.

Contador will never win a race, he should go Teide to lose weight for now, but better stop cycling and start fucking his wife :-) , finally — Oleg Tinkov (@olegtinkov) 15. April 2017

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Tweet schreibt Tinkoff, Contador habe für elf sieglose Monate 4 Millionen Euro verdient und zocke nur die Investoren ab.

Contador hasn't won any protour race in the last 11 months.He has received 4million Euro since then as a salary.What a rip off for investors — Oleg Tinkov (@olegtinkov) 14. April 2017

Nachdem Tinkoff Contador in einem Interview mit dem Fachportal Cyclingnews.com im Oktober als «traurige Person, die nie Champagner trinkt» bezeichnet hatte, bemerkte der Radprofi, er trinke schon Champagner, aber nur mit seinen Freunden, nicht mit Tinkoff. Dessen Reaktion jetzt: «Er sagt, er werde nie mit mir trinken. Ich würde ihn niemals einladen. Warum sollte ich Zeit mit einer traurigen, elenden Person verbringen, die noch nicht einmal in der Lage war, Englisch zu lernen?»

he said "would never drink w me". I'd never offer him.Why would i spend my time with sad and low person that even wasn't able learn English — Oleg Tinkov (@olegtinkov) 15. April 2017

(ak)