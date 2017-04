Fünfter Sieg für Hamilton in China

Lewis Hamilton gewann den Grand Prix von China vor Sebastian Vettel (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull-Renault).

Im 150. Grand Prix des Mercedes-Werkteams errang Hamilton in China seinen fünften Sieg nach 2008, 2011, 2014 und 2015. Insgesamt wurde der Engländer zum 54. Mal in seiner Formel-1-Karriere als Sieger abgewinkt. In der WM-Wertung hat er nach dem zweiten Saisonrennen wie Vettel 43 Punkte auf dem Konto.

Für den Sauber-Fahrer Antonio Giovinazzi war das Rennen bereits nach vier Runden vorbei. Der Italiener verursachte wie bereits im Qualifying nach der Zielkurve einen Crash, wodurch das Auto stark beschädigt wurde. Der Schwede Marcus Ericsson im anderen Sauber-Auto kam nicht über Rang 15 hinaus.

Update folgt. (nag/si)