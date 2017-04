Mercedes kennt seine Fahrer nicht

Valtteri Bottas hatte eine Motivation nötig. Während Teamkollege Lewis Hamilton beim Grand Prix von China vor dem Feld einsam seine Runden drehte und ungefährdet dem Sieg entgegenfuhr, mühte sich der neue Mercedes-Pilot im Pulk ab.

Das hatte der Finne erst noch selber zu verantworten – wegen dieser Peinlichkeit: In der Startphase drehte er sich hinter dem Safety Car, als er die Reifen auf die richtige Temperatur bringen wollte. Immerhin auf Platz 6 hatte er sich wieder vorgekämpft. Doch eine solche Rangierung ist unwürdig für einen Fahrer im Überteam der letzten drei Jahre.

Das fand auch sein Renningenieur Tony Ross. Also versuchte er, seinen Schützling noch einmal anzutreiben in dieser 44. von 56 Runden. Der Brite legte sich die Worte erst zurecht und legte dann so los: «Wir haben noch immer die Chance auf Rang 4, Nico …» Nico? Tja, dieser Nico sitzt seit letzter Saison nicht mehr im Silberpfeil. Der Deutsche mit Nachnamen Rosberg ist als Weltmeister zurückgetreten. Daran hat sich Ross offenbar noch nicht gewöhnt.

Als Hamilton an die falsche Box fuhr

Das ist wenig erstaunlich. Sieben Jahre lang hatte er Rosberg bei Mercedes betreut und zuvor bereits bei Williams. Ross bemerkte den Fauxpas schnell und fuhr so fort: «Ich meine: Valtteri. Also mach weiter Druck!» Es nützte nichts: Bottas blieb auf Rang 6. Und ärgerte sich. Allerdings nur über seine Leistung. Auf den verbalen Ausrutscher des Renningenieurs reagierte er mit Humor: «Ich bin ja auch überrascht, dass ich noch nicht an der Williams-Box gehalten habe.» Seine gesamte Formel-1-Karriere – also vier Saisons und 77 Rennen – hatte er beim britischen Privatteam verbracht, ehe der Wechsel zu Mercedes kam.

Vielleicht erinnerte sich Bottas in diesem Moment auch an seinen neuen Stallgefährten Hamilton. Dieser hatte Angewöhnungsschwierigkeiten, als er 2013 von McLaren zu den Deutschen stiess. Beim Grand Prix von Malaysia wollte er seine Reifen von den McLaren-Mechanikern wechseln lassen. Diese schauten ihn verdutzt an und winkten ihn weiter zur Garage von Mercedes. (rha)