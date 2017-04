Hauptrollen für das Schweizer Duo

Aus dem Trio ist ein Duo geworden. Marcel Fässler hat sein Berufsleben nach dem Rückzug seines Arbeitgebers Audi aus der Langstrecken-WM neu ausrichten müssen. Der Schwyzer bleibt Werkfahrer des Autoherstellers aus Ingolstadt, wird aber in anderen Serien zum Einsatz kommen. Er wird primär in den Blancpain GT Series am Start sein, einer (Langstrecken-)Kategorie für Gran-Turismo-Fahrzeuge. Zudem bestreitet er an der Seite des Berner DTM-Fahrers Nico Müller Ende Mai die 24-Stunden-Prüfung auf dem Nürburgring.

Der 40-jährige Fässler hatte auch ein Angebot von Toyota für den Klassiker in Le Mans vorliegen. Das Engagement bei Audi verunmöglicht aber einen Einsatz für die Japaner. Derweil Fässler Audi trotz geringerer sportlicher Perspektiven die Treue hielt, zog sein langjähriger Weggefährte André Lotterer zu Porsche weiter. Der Deutsche bildet nunmehr mit Neel Jani und dem ebenfalls neu verpflichteten Briten Nick Tandy, dem Le-Mans-Sieger von 2015, ein Team. Lotterer, mit Fässler dreifacher Gewinner in Le Mans und 2012 Weltmeister, sowie Tandy ersetzen Romain Dumas und Marc Lieb, die trotz dem Gewinn des WM-Titels freigestellt worden sind. Nach Einschätzung der Verantwortlichen bei Porsche waren der Franzose und der Deutsche vor allem in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr auf der Höhe ihrer Aufgabe.

«Ich verstehe mich mit meinen neuen Teamkollegen bestens», sagt Jani. «Sie sind beide sehr schnell, und wir drei haben einen ähnlichen Fahrstil. Das kommt uns bei der Abstimmung des Autos entgegen. Wir müssen weniger Kompromisse eingehen.» Aus seiner Zielsetzung für die am Ostersonntag in Silverstone in England beginnende WM macht der Seeländer kein Geheimnis. «Wir möchten den WM-Titel verteidigen und den Sieg in Le Mans wiederholen.» Jani weiss, dass ihm und seinen Kollegen durch Toyota starke Konkurrenz erwächst. «Ich erwarte ein sehr enges Duell. In Silverstone dürfte es für uns besonders schwierig werden, da wir im Gegensatz zu Toyota mit dem auf Le Mans ausgerichteten Aero-Paket antreten werden.»

Stichwort Aerodynamik: Die Hersteller haben in diesem Jahr nur noch zwei entsprechende Pakete homologieren können. Die Fahrer von Toyota werden in Silverstone mit einer für die Strecke optimalen, bestmöglichen Abtrieb generierenden Abstimmung starten. Konkurrent Porsche dagegen hat sich für eine Lösung entschieden, die für weniger Abtrieb sorgt, mit der die Autos aber auch in Le Mans ausgerüstet sein werden. Das bringt den Vorteil, dass Porsche die Entwicklung des Aero-Pakets in der zweiten Saisonhälfte drei Monate länger vorantreiben kann.

Albtraum vergessen machen

Wie Jani bei Porsche hat Sébastien Buemi bei Toyota den Status des Teamleaders. Der Waadtländer sieht sich und sein Team in einer guten Position, seinem vor drei Jahren errungenen WM-Titel einen zweiten hinzufügen zu können. «Wir sind besser vorbereitet als letztes Jahr. Die Tests jedenfalls sind gut verlaufen.» Für den 28-jährigen Buemi und seine ambitionierten Mitstreiter, den Engländer Anthony Davidson und den Japaner Kazuki Nakajima, würde ein Triumph in Le Mans den ohnehin hohen Stellenwert noch übertreffen. «Speziell nach dem, was in der letzten Saison passiert ist, wollen wir in Le Mans gewinnen.»

Im vergangenen Juni hatten die drei im Nordwesten Frankreichs einen Albtraum erlebt, als Nakajima als Führender mit einer Minute Vorsprung kurz vor Rennschluss mit einem Motorproblem stehen geblieben war und den sicher geglaubten Sieg dem Trio mit Jani überlassen musste.

Langstrecken-WM hat Priorität

Buemi nimmt auch nach dem Saisonbeginn in der Langstrecken-WM an den Rennen der Formel E teil – sofern sich Terminkollisionen vermeiden lassen. «Priorität hat die Langstrecken-WM», sagt der Romand. Mitte Juli überschneiden sich die Daten der beiden Serien. Der Waadtländer Buemi wird nach jetzigem Stand das 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bestreiten und auf den Start im Elektro-Auto in New York verzichten. (sda)