Max Verstappen, der belgisch-niederländische Formel-1-Pilot, der in seinem Heimrennen so richtig aufs Gaspedal treten wollte, wird für seinen Fahrstil nun gemassregelt. Der Fahrer von Red Bull, der vor allem im Duell mit Ferraris Kimi Räikkönen mehrfach seine Position wechselte, muss sich einiges anhören.

Nicht zu bremsen war Niki Lauda, der dreifache Weltmeister, der bei RTL völlig die Fassung verlor. «Verstappen macht ein unartiges Manöver nach dem Start und schiebt den Kimi hinaus. Vollkommener Wahnsinn. Der gehört zurück in die Schule. Das ist vollkommen falsch. So kann man nicht Formel 1 fahren und Rennen gewinnen», ereiferte sich der Österreicher.

«Den Kopf einschalten»

Das gehe überhaupt nicht. Man könne nicht dauernd die Spur wechseln. Irgendwann sage der Kimi dann, jetzt fahre ich ihm hinten drauf. Räikkönen habe vollkommen zu Recht geschimpft wie ein Rohrspatz. «Ein junger Mann, der ein Jahrhunderttalent ist, muss seinen Kopf einschalten und darf andere nicht gefährden.» Dass Verstappen auch noch völlig uneinsichtig war, konnte Lauda dann schon gar nicht mehr nachvollziehen. «Der gehört in die Psychiatrie. Man muss es einmal sagen. Wenn er jetzt wieder sagt, der Kimi sei schuld: Der kann überhaupt nichts dafür. Die Rennfahrer sind Profis, die sich nicht unnötig gefährden. Er hat überhaupt keine Einsicht, dass er da etwas falsch gemacht hat.»

«Das ist lebensgefährlich»

Kimi Räikkönen hatte sich schon während des Rennens am Funk beschwert: «Muss ich ihn wieder vorbeilassen? Denn sein einziges Interesse liegt ja nur daran, mich von der Strecke zu drängen. Come on. Das ist verdammt noch mal lächerlich, er bewegt sich, wenn ich ausgeschert bin. Auf den Rest der Fahrer kann man sich verlassen, aber auf den nicht.» Auch RTL-Experte Christian Danner schlug scharfe Töne an: «Das ist unfair. Das ist lebensgefährlich. Dafür gehört er ein Rennen gesperrt.»

Max Verstappen verteidigte sich hingegen, war sich überhaupt keiner Schuld bewusst: «Ich bin innen, Kimi hat mir keinen Platz gelassen, und dann hat Sebastian auch noch eingelenkt, also war dann kein Platz mehr. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nicht zu viel gewollt, weil ich niemanden blockiert habe.» Und zur heftigen Kritik meinte der 18-jährige Jungstar: «Es ist mir egal. Es war ein bisschen Wut im Bauch. Ich war am Limit, aber es war kein Problem, nicht gefährlich – es ist ja nichts passiert.»

«Auf keinen Fall Verstappens Schuld»

Helmut Marko, Motorsportchef bei Red Bull, sagte in einem Interview mit Motorsport-Magazin.com: «Verstappen war ja innen, und Räikkönen hatte aussen keinen Platz, weil Vettel reingezogen ist. Es ist auf keinen Fall Verstappens Schuld. Er ist kein Kind von Traurigkeit, der fährt nicht einfach weg, wenn Herr Vettel oder Herr Räikkönen da kommen. Ich vergleiche das mit dem jungen Michael Schumacher: Ayrton Senna hat auch einen Riesenaufstand gemacht, weil der nicht sofort Platz gemacht hat. Aber das wird sich beruhigen, und Verstappen wird seinen Weg gehen.»

Es gebe kein Problem, sonst hätte die FIA ja eingegriffen, sagt Marko. «Es wurde ja noch nicht einmal untersucht.» Die ganze Sache werde einfach nur aufgeschaukelt. Christian Horner, Teamchef bei Red Bull, stellte sich bei RTL ebenfalls hinter Verstappen: «Der Start hatte mit Max nichts zu tun. Er wollte innen durch, aber das Problem war, dass Vettel von aussen reingestochen ist und da kein Platz mehr war. Der arme Kimi war da in der Mitte wie die Wurst im Sandwich. Als er innen bei Kimi vorbei war, hätte er durchziehen können. Das Problem war, dass sich alles so eng zusammengeschoben hat von aussen.»

Für Sebastian Vettel verhielt sich Verstappen ziemlich an der Grenze. «Wenn man bei 340 am Ende der Geraden anfängt, auf der Bremse rumzuhacken, dann ist es nicht unbedingt schön, wenn man dahinter ist. Das geht nur so lange gut, wie der andere mitspielt. Ich glaube, es wissen alle Bescheid, dass er da sehr aggressiv ist. Es ist schon angesprochen worden, aber wir müssen das vielleicht noch mal ansprechen.»

