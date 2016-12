«In dieser Hinsicht bin ich an der Verletzung gewachsen»

Plötzlich waren die Ziele ganz andere. Die Tasse heil von der Kaffeemaschine zum Tisch hinübertragen; weniger als eine halbe Stunde zum Duschen brauchen; nicht den ganzen Tag weinen. Spitzensportler sind gewohnt, sich Ziele zu setzen. Angewöhnt haben sie es sich, als sie noch jünger und keine Spitzensportler waren. Bei Noemi Zbären haben sie in diesem Jahr Podestplatz an der Leichtathletik-EM in Amsterdam und die Finalqualifikation an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ­geheissen. Aber: Am 2. Mai, noch bevor der erste Freiluftwettkampf stattfand, machte es «Zack – und fertig». Die 22-jährige Hürdensprinterin aus Langnau im Emmental schaut nicht gern zurück. «Es hat mich schwer getroffen», sagt sie. Damals, vor knapp acht Monaten, riss beim Basketballspielen vor dem Training das vordere Kreuzband am linken Knie. Zack – und fertig.

Was ist aus dem Jahr geworden, das sich die Studentin der Mikrobiologie und Immunologie so zurechtgelegt hatte, dass Sport, Studium, Praktikum und Privatleben erträglich nebeneinander Platz haben? Sie mag es gut ­geplant, deshalb war die Idee: ein bisschen weniger Studium, um ein bisschen mehr Zeit für die sportlichen Highlights zu haben. Die Voraussetzungen waren hervorragend.

Zbären hatte einen fast unvergleichlichen Aufstieg hinter sich, fünf Jahre, in denen sie in jedem eine Medaille auf internationaler Ebene gewonnen hatte. 2015 wurde sie U-23-Europameisterin und liess sich auch an der WM der Elite in Peking nicht von ­Atmosphäre und Leistungsdichte beeindrucken. Im Final flog sie über die Hindernisse auf Rang 6, die Jüngste bescherte dem Schweizer Team das Glanzresultat. Der Europäische Leichtathletikverband bewertete die Leistungen noch höher und wählte sie zum «Rising Star 2015».

Die Mutter als mentale Stütze

Die Fallhöhe war enorm. «In den ersten zwei Wochen ist es mir dreckig gegangen», erinnert sie sich. Der erste Untersuch habe noch Hoffnung auf einen nur kurzzeitigen Ausfall gemacht, «der Hammer kam dann mit dem MRI. Nach der Hoffnung der Tiefschlag, das war schlimm.» Erst als sie eine Woche später operiert war, hatte sie das Gefühl, einen ersten kleinen Schritt vorwärts ­gemacht zu haben.

Wenn sie das Jahr jetzt beurteilen müsse, dann «war es sportlich schlecht, in anderen Bereichen ist aber Gutes entstanden», findet sie. In den ersten Tagen an Krücken musste sie lernen, wie es ist, ständig auf andere angewiesen zu sein. «Vorher bin ich jeden Tag aufgestanden, und immer war alles gut. Das war mir nicht bewusst», sagt sie. Nun schätze sie es, wenn sie aufstehen und einfach loslaufen könne.

Zbären wuchs an der Verletzung: Sie ist geduldiger und ruhiger geworden.

Zbären lebt mit ihrem Freund in Bern. Zu Beginn der Rehabilitationsphase ist sie aber in ihr Elternhaus ins Emmental zurückgekehrt – weil sie Hilfe brauchte, aber auch, weil ihr Physiotherapeut in Langnau praktiziert. Dass das linke und nicht das rechte Bein verletzt war, sei Glück im Unglück gewesen, sagt sie. «Ich habe bald die kleine Freiheit des Autofahrens zurückgewonnen und war immerhin so ein wenig selbstständig.» Die wohl wichtigste Rolle in der schwierigen Zeit spielte ihre Mutter. «Im Gegensatz zu den meisten hat sie schnell begriffen, dass man mit mir über anderes als über den Kreuzbandriss reden muss», sagt Zbären, der es bald graute, die Verletzungsgeschichte wieder und wieder zu erzählen. Ihre Mutter habe ihr mental sehr geholfen, sie auch dazu gebracht, das Gespräch mit dem Professor zu suchen, um das geplante Praktikum bereits im August statt im September beginnen zu können. Sie konnte. Zbären ist glücklich über die Forschungsstelle in der Allergologie im Inselspital.

Sie hat sich verändert. Sie hat das ­selber festgestellt, aber auch anderen in ihrem Umfeld ist es aufgefallen. Sie hat nicht neue Seiten an sich kennen gelernt, aber sie sei «ruhiger» geworden. «Ich konnte mich vor dem Unfall über Dinge aufregen, die ich mittlerweile mit einem Lächeln abtue», sagt sie. Und: Der sehr ungeduldige Mensch Zbären ist viel geduldiger geworden. Musste es zwangsläufig. «In dieser Hinsicht bin ich an der Verletzung gewachsen. Es fällt mir zwar immer noch schwer, aber heute kann ich eine Fünf gerade stehen lassen», ist sie überzeugt. Es dürften zwei Wesenszüge sein, die ihr vor allem im Athletenleben zugutekommen werden.

Die Zweifel nicht zulassen

Seit November ist Zbären zurück im spezifischen Training. Bis dahin hat sie täglich viele Stunden mit Reha inklusive Physiotherapie, verbracht. «Jetzt», sagt sie, «ist der Trainingsumfang wieder der gleiche wie im Frühling. Ich mache Sprints, arbeite am Stehvermögen, nur an der Belastung fehlt es noch – aber ich bin sehr im Fahrplan.» Die Frage ist unvermeidlich: Gibt es Zweifel, dass sie ihre alte Stärke ­wieder erreichen kann? Zbären antwortet reflexartig: «Die lasse ich nicht zu, nein!» Ob sie in diesem oder erst im nächsten Sommer oder überhaupt wieder unter 13 Sekunden werde laufen können – «das sehen wir. Ich habe ­gelernt, die Saisonplanung nach meinem Zustand auszurichten.» Ihre neue Geduld lässt sie auch sagen: «Diese Zeit muss ich mir geben, ich arbeite an der Saison 2018.»

War 2016 ein verlorenes Jahr? Für ihr Empfinden schon, gibt Zbären unumwunden zu. All die Mühen brächten ­vielleicht in Zukunft etwas, «aber im ­Moment ist es . . .», sie braucht einen Kraftausdruck, der den Frust noch deutlich ­spüren lässt. Was aber auch noch war: Erstmals seit sechs Jahren gönnte sie sich Ferien. Ausgedehnte. Wie andere junge Leute. Auf den Malediven. Ein ­wenig Seelenbalsam. «Ich brauchte eine Insel mit Kraftraum, das war gar nicht so einfach», sagt sie und schmunzelt.

Sie ist nicht nur ruhiger und geduldiger geworden, auch offener und empfänglicher. Erst jetzt falle ihr auf, wie viele sich verletzten, speziell am Knie. Zack – und fertig. (Tages-Anzeiger)