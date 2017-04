Harold Kreis, was ist passiert im fünften Spiel?

Was soll schon passiert sein? Bern war die bessere Mannschaft, und wir haben Faden verloren und uns in Einzelaktionen verloren. Mehr kann ich nicht sagen.

Hat die frühe Strafe gegen Martschini Ihr Team aus dem Tritt geworfen?

Was hat Martschini eigentlich getan? Egal. Wir waren nicht im Gleichgewicht und diese Strafe hat und noch etwas mehr aus dem Gleichgewicht gebracht. Womit ich aber nicht gesagt haben will, dass die Schiedsrichter das Spiel entschieden haben. Wir haben das selber zu verantworten.

Warum war Ihr Team nicht im Gleichgewicht?

Gute Frage. Schau in die Kristallkugel: Es gibt keinen Grund, es nicht zu sein.

Was sagten Sie den Spielern?

Dass es nur ein Spiel war, dass es am Montag ein neues gibt. Im Playoff spielt die Höhe der Niederlage eine zweitrangige Rolle. Wichtig ist, dass wir diese Partie jetzt abschütteln.

Welche Rolle spielt in dieser Phase des Finals die Routine, wichtige Spiele zu gewinnen?

Ich weiss es nicht. Man kann ja nicht sagen, dass Bern in diesem fünften Spiel mehr Routine hatte als in jenen zuvor.

Was können Sie konkret tun?

Ich muss das Spiel analysieren, will es aber nicht überanalysieren. Wir dürfen nicht nach zu vielen Antworten suchen. In diesem fünften Spiel haben wir wohl zu viel nachgedacht.

Gab es nach den zwei Siegen zuvor zu viel Euphorie?

Nein, es gab keine Euphorie. Wir haben sicher nicht gedacht, dass es nach den beiden Siegen für uns einfacher werden könnte.

Sie haben darauf verzichtet, am Ende des Spiels physische Akzente zu setzen. Warum?

Was meinen Sie mit physische Akzente setzen?

Markieren im Hinblick auf das nächste Spiel. Den Gegner hart angehen.

Warum sollten wir das tun? Wir sind eine faire Mannschaft. (DerBund.ch/Newsnet)