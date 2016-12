Zu viel des Guten

Es ist durchaus löblich, wenn sich das Schweizer Eishockey um internationale Standards bemüht. Wenn überall sonst Haken, Halten und Behindern konsequent bestraft wird, soll das auch hier so sein. Sonst kriegt man in Länderspielen und im europäischen Clubwettbewerb dereinst die Quittung. Seit Dienstag, so haben es der Verband und die Sportchefs der Vereine beschlossen, gilt in den Schweizer Ligen deshalb absolute Nulltoleranz.

Aber wie immer, wenn es gilt, ein Übel zu bekämpfen, droht man von einem Extrem ins andere zu kippen. Wurde zuvor zu wenig gepfiffen, ist es nun mitunter zu viel. Gerne hätte man den Schiedsrichtern gestern Abend hin und wieder zugerufen: «Aber wir spielen immer noch Eishockey, nicht Basketball!» Mitunter wurde jeder Körperkontakt als Behinderung oder Halten geahndet. Insgesamt verhängten die Unparteiischen 14 Strafen, die auf das neue, verschärfte Konto gehen. Ein flüssiges Spiel konnte sich so nicht entwickeln. Das erste Drittel, in dem sie den Tarif besonders deutlich durchgaben und acht solche Verstösse ahndeten, dauerte 45 Minuten. Und auch in den anderen Schweizer Stadien gab es diesem Spieltag eine Strafenflut.

Neuer Abend – neue Qualität

SCB-Trainer Kari Jalonen ist ein erklärter Befürworter der strengeren Regelauslegung. Seit er in Bern ist, hat er seinen Schützlingen diesbezügliche Disziplin eingeimpft. Nun werden er und die Spieler dafür belohnt, auch wenn sie gestern ebenfalls nicht ungeschoren davonkamen. Den Nachteil konnten sich die Genfer trotzdem nicht leisten. Sie waren auch in den seltenen Fällen, in denen fünf gegen fünf Feldspieler auf dem Eis standen, nicht die bessere Mannschaft. Im Gegenteil.

Die definitive Entscheidung fiel bereits kurz vor Spielmitte. Verteidiger Mercier servierte Moser den Puck mit einem kapitalen Fehlzuspiel auf den Stock, und der Berner liess Mayer im Tor von Servette keine Chance, worauf Mercier wütend wurde, seinen Frust mit einem Check abreagierte und dafür prompt auf die Strafbank wanderte. Eine knappe Minute später schoben sich Plüss und Moser die Scheibe wie im Training zu. Es war hübsch anzusehen und sorgte fortan für Ruhe in den Berner Reihen. Da interessierte es nicht einmal mehr, dass der SCB in der Folge fast vier Minuten doppelte Überzahl ungenutzt liess.

Die Partie plätscherte von da an vor sich hin, ehe den Genfern noch zwei Treffer gelangen. Sie kamen zu spät, und vor allem: Sie vermochten die Berner nicht in Verlegenheit zu bringen. Auch das ist eine Qualität, die im letzten Jahr zur gleichen Zeit nicht vorhanden war.

«So auf keinen Fall gewollt»

McSorley, auch sonst kein Mann der leisen Worte, holte nach der Partie die grosse Keule hervor. Als Trainer und Sportchef in Personalunion war er mitbeteiligt gewesen am Entscheid, die Regeln konsequent anzuwenden. Aber nein, so habe man das «auf keinen Fall gewollt». Er nannte den Abend eine «Schande», mit Eishockey habe das nichts mehr zu tun gehabt. Besonnen, und als Sieger natürlich auch in einer anderen Lage, reagierte SCB-Sportchef Alex Chatelain. Man müsse die Strafen nun erst einmal analysieren, sagte er. Aber immerhin räumte auch er ein, dass es an diesem Abend «das eine oder andere Mal wohl etwas zu viel des Guten» gewesen sei. (Der Bund)