Zu scheu, Tosio zu duzen

Es ist Frühling im Jahr 1998, und beim SCB ist endlich etwas Ruhe eingekehrt: Der Verein hat den Konkurs abgewendet. «Der SCB ist über den Berg», schreibt der «Bund» und blickt auf die kommende Saison. Ein Nachwuchsspieler namens David Jobin soll zur 1. Mannschaft stossen. Ein 16-jähriger Verteidiger aus Saint-Imier im Berner Jura, er ist hochtalentiert und erst kurz zuvor zu den Elite-Junioren des SCB gewechselt.

Heute, knapp 19 Jahre später, ist dieser David Jobin in Bern eine Legende. Viermal ist er Meister geworden mit dem SCB, und nicht nur das: Er spielt seine 19. Saison für den Club - keiner ist länger dabei. In dieser Zeit hat er 907 Spiele absolviert - Vereinsrekord.

Dass der 35-Jährige in Bern bis heute unscheinbar blieb, «ein Phantom»,wie es sein ehemaliger Mitspieler und Trainer Lars Leuenberger formuliert - und er meint das nicht negativ -, liegt im Naturell Jobins. Er ist so etwas wie die Antithese zu Tristan Scherwey, dem Berner Publikumsliebling. Jobin ist ruhig, unauffällig, bescheiden; einer, der kein Aufhebens um seine Arbeit macht. «Für mich war das Team immer wichtiger als ich selber», sagt er.

Der zurückhaltende Jobin und der manchmal laute SCB - irgendwie passte das trotzdem. Mit einem Wechsel liebäugelte er nur einmal, unter Coach Guy Boucher. «Aber nicht wegen Guy als Person», fügt er an. Es ist ihm wichtig, dies zu sagen. «Das war für uns alle eine schwierige Zeit.» Beinahe wäre er in Biel gelandet, doch der SCB wollte ihn behalten.

Schwarz, Ruhnke und Törmänen

Sein aktueller Chef, Kari Jalonen, ist sein 13. Trainer beim SCB. Speziell in Erinnerung geblieben sind ihm sein erster Meistercoach Kent Ruhnke, Antti Törmänen, den er sehr mochte, und Ueli Schwarz. «Er war mein erster Trainer hier. Er hatte es mir ermöglicht, Profi zu werden.» Und so ist aus dem Junior Jobin, der sich ganz am Anfang beim SCB nicht getraut hatte, grosse Namen wie Renato Tosio zu duzen, ein Spieler mit einer langen Karriere geworden.

1999 wurde er an der U-18-WM ins All-Star-Team gewählt. Dass ihm der Sprung ins Ausland verwehrt blieb, lag auch an seiner Physis. Für einen Verteidiger fehlt es ihm, der 1,76 Meter gross und 79 Kilo schwer ist, an Zentimetern und Kilos. Und er wurde immer wieder von Verletzungen gestoppt. Fuss- und Handbrüche, mehrere Innenbandrisse und Kopfverletzungen sowie zahlreiche Narben im Gesicht: Die Aufzählung ist lang, und sie liesse sich fortsetzen. Auch jetzt ist er verletzt, es zwickt in den Adduktoren. Immerhin: «Die Zähne sind noch ganz», sagt er lachend.

Kompensiert hat er seine Schwächen mit seiner Spielintelligenz und seinen Fähigkeiten als hervorragender Schlittschuhläufer. «Als Trainer wusstest du stets, was du an ihm hast», sagt Leuenberger. «Ein Spieler wie er ist unglaublich wertvoll für eine Mannschaft.»

Rücktritt? Er braucht Bedenkzeit

Jobin war auch immer einer, der die Wertschätzung von Trainer und Club spüren wollte. «Damit ich als Spieler wusste, welche Rolle ich hatte», sagt er. Dass ihm der SCB diese Woche mitteilte, dass er für ihn künftig keine Rolle mehr habe, hat ihn getroffen. Er hätte den Zeitpunkt seiner Verabschiedung in Bern gerne selber bestimmt. «Ich bin enttäuscht», gibt er zu, doch schiebt er sogleich nach: «Aber ich habe Verständnis. So funktioniert das Business. Ich bin glücklich und dankbar für diese Zeit beim SCB.» Schliesslich verdrängte auch der junge Jobin einst die älteren Spieler. «Ich habe viel mehr erreicht, als ich jemals erwartet habe.»

Jobin sagt, er könne noch ein bis zwei Jahre auf höchstem Niveau spielen. Und er könne sich auch vorstellen, bei einem anderen Verein eine neue Herausforderung anzunehmen. Er brauche deshalb jetzt ein paar Wochen Bedenkzeit. Es ist ein Entscheid, in den auch seine Frau, mit der er zwei kleine Töchter hat, involviert sein wird.

Falls er seine Karriere beenden sollte, hat er einen Plan B. Er ist Immobilienbewerter und daran, sein künftiges Berufsleben aufzugleisen.

Sicher ist: Jobins Abschied in Bern, das gibt keine grosse Sache. Genau so, wie er beim SCB einst begonnen hat, und genau so, wie er für den Club fast 20 Jahre lang als Verteidiger Tore verhinderte: ruhig, unauffällig, bescheiden. (Der Bund)