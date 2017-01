Wieder Pech für Simon Rytz

Simon Rytz ist nicht gerade das, was man den Glückspilz der Saison nennen kann. Er hatte letztes Jahr ein tolles Angebot von Ambri, das er ausschlug. Lieber wollte er in Biel bleiben, wo er die unangefochtene Nummer 1 war, nachdem er seinen Kontrahenten Lukas Meili ausgestochen hatte. Ein paar Wochen später verpflichteten die Seeländer Jonas Hiller.

Seither hütet Rytz das Bandentürchen statt das Tor. Und hil? in Langenthal aus, wenn die Oberaargauer gerade Bedarf haben. Gestern nun kam er, sieht man von einem Teileinsatz in Lausanne ab, zu seinem NLA-Saisondebüt. In Bern machte man grosse Augen. Sind die Bieler grössenwahnsinnig geworden? Meinen sie, nur weil der Meister drei der letzten vier Begegnungen verloren hat, genüge der Ersatztorwart für einen Sieg? Biels Sportchef Martin Steinegger hatte eine etwas weniger neckische Begründung. Das Team habe in den letzten Doppelrunden im zweiten Spiel jeweils keine gute Figur gemacht. Deshalb habe man mit dieser unkonventionellen Massnahme ein Zeichen setzen wollen.

Hervorragenden Paraden, verpasste Powerplaychance

Nun, Rytz zeigte in der Postfinancearena, warum er mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet worden war, ehe der Glücksfall Hiller über das Seeland kam. An ihm lag es nicht, dass die Partie 1,6 Sekunden vor Schluss noch 0:1 verloren ging. Er hatte mit grossartigen Paraden ermöglicht, dass die Null überhaupt so lange stand. Allein gegen den umtriebigen Ebbett reagierte er viermal famos. Den Sieg verschenkt hatten die Bieler Offensivleute, die auch in einer doppelten Überzahl nichts zustande brachten.

Es war für die Seeländer eine verpasste Chance, einen weiteren Schritt Richtung Playoff zu tun. Denn der SCB wurde zwar mit zunehmender Spieldauer besser und verdiente sich die drei Punkte. In der Form von Ende Jahr war er indes bei weitem nicht mehr. (Der Bund)