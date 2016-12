Wie man es in Bern mag

Januar: Nach den Querelen um NHL-Trainer Guy Boucher beginnt das Jahr so, wie das letzte aufgehört hat: mit schlechten Nachrichten. Der SCB reiht sieben Niederlagen aneinander: Club-Negativrekord. Aber Lars Leuenberger, der neue Trainer, glaubt auch an den Erfolg, als seine Worte nur noch wie Durchhalteparolen klingen.

Februar: Das Lazarett leert sich, und am zweitletzten Spieltag gewinnt der SCB gegen Lausanne mit 3:2. Der Sieg bringt den Vorteil im direkten Vergleich – es sollte der Schlüssel zum Playoff und zum Meistermärchen sein. Der negative Druck ist weg. Jetzt ist alles möglich. Der «Bund» titelt im Vorfeld des Playoffs: «Zugreifen bitte!» Und wie sie zugreifen werden.

März: Der SCB besiegt im Playoff die vermeintlich besten Teams der Saison. Die ZSC Lions und der HC Davos haben keine Chance, und mit ihnen verlieren die hoch dotierten Trainer Marc Crawford und Arno Del Curto. Letzterer zollt seinem Antipoden höchsten Respekt, im Interview sagt er: «Blöd, dass er mir jetzt auf die Schnauze gibt.» Trotzdem wird Leuenberger seinen Platz Ende Saison räumen müssen. Der SCB hat den finnischen Nationaltrainer Kari Jalonen verpflichtet. CEO Marc Lüthi sagt, was auf der Hand liegt: «Menschlich ist das sehr schwierig.»

April: Der Rest ist Geschichte. Im Final haben auch die Luganesi keinen Stich. Die filigranen Puckzauberer aus der Sonnenstube sind platt. Die Berner sichern sich ihre 14. Meisterschaft mit 4:1 Siegen. Am 16. April feiern über 10?000 Leute ihre Helden auf dem Bundesplatz.

Juni: Der SC Bern verpflichtet für Meisterschütze Roy den Center Arcobello. Der Kanadier wird sich als würdiger Ersatz erweisen. Trainer Jalonen nimmt seine Arbeit auf. Er sieht die besondere Konstellation, eigentlich nur verlieren zu können, nicht als Bürde, sondern als Chance. Selbstbewusst fordert er «Siegerhockey». – Lars Leuenberger bekommt beim Verband keinen Job.

Juli: Conacher zieht seine Option und wechselt in die NHL. Sein Abgang kommt dem SCB eigentlich ungelegen. Ehe sein Nachfolger bekannt wird: Kris Versteeg ist eine grosse Nummer: über 600 NHL-Spiele. Alles scheint bestens.

September: Versteeg, der sich – ganz Star – ein sehr spätes Einrücken in Bern ausbedungen hat, besteht den medizinischen Eingangstest nicht. Der Frust bei den Fans ist gross – aber da konnten sie noch nicht wissen, dass sein Ersatz Lasch zwar weniger bekannt, dafür aber sehr effizient sein wird. – Lars Leuenberger wird in Freiburg nicht Trainer.

Oktober: Der SCB muss seinen Stil unter Jalonen erst noch finden. Es braucht die Paraden des neuen Hüters Genoni sowie die Tore von Arcobello, um einen Fehlstart zu verhindern. Die Berner setzen auf die Hockey Champions League und brüskieren den Schweizer Cup. Nach Biasca zum B-Ligisten fahren sie ohne zwölf Stammspieler und verlieren prompt. – Lars Leuenberger wird in Langnau nicht neuer Trainer.

November: Der SC Bern beginnt zu gewinnen. Auch neben dem Eis läuft es gut: Der umworbene Haas wird aus Biel nach Bern wechseln. Gute Schweizer Center sind rar. Dereinst soll Haas Plüss ersetzen. Denn nicht einmal der Captain wird ewig spielen können. – Lars Leuenberger wird nicht neuer Trainer in Biel.

Dezember: Der Jalonen-Stil ist gefunden: hart, schnörkellos, schnell, wie man das in Bern mag. Die Erfolge münden in eindrückliche Siegesserien. Vorläufiger Höhepunkt ist der Kantersieg vom Dienstag gegen den Erzrivalen aus Zürich. Einziger Wermutstropfen: In der Hockey Champions League scheidet man im Viertelfinal gegen Prag aus. Es ist in Anbetracht eines prächtigen Jahres verkraftbar. (Der Bund)