Warten auf den Captain

Die eine oder andere Neuverpflichtung wird es beim SCB in Hinblick auf die kommende Saison noch geben, doch die Basis des Kaders ist gelegt. Sportchef Alex Chatelain, der diese Woche an der U-20-WM in Montreal weilt, verlängerte im letzten Herbst die Verträge mit Eric Blum und Thomas Rüfenacht langfristig, vor vier Tagen gab der Club zudem bekannt, dass Andrew Ebbett bis 2019 bleibt.

Dennoch ist für Chatelain die Kaderplanung nicht abgeschlossen. Aktuell beschäftigt der SCB acht Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen.

– Obwohl Martin Plüss im April 40 Jahre alt wird, spielt er noch immer eine tragende Rolle. Der Captain und Leader des Teams ist der aktuell viertbeste Scorer und nach wie vor ausgesprochen fit. Chatelain macht keinen Hehl daraus, dass er den Center gerne behalten würde: «Wir haben bereits mehrmals zusammen gesprochen. Er nimmt sich Zeit bei solchen Entscheidungen», sagt der Sportchef. Noch in diesem Monat werden Chatelain und Plüss erneut zusammensitzen. Plüss habe noch keine Offerte erhalten, «wir sprachen bisher vor allem über seine Rolle im Team.» Wir gehen davon aus, dass Plüss ein weiteres Jahr in Bern bleibt.

– Keiner ist länger in Bern als David Jobin. Seit 1998 schnürt der Jurassier seine Schlittschuhe für den SCB. Die Gespräche mit dem 35-Jährigen seien ähnlich weit fortgeschritten wie bei Plüss, sagt Chatelain. Man habe miteinander gesprochen, eine Einigung sei noch nicht erzielt worden. «Wir sind in der Verteidigung bereits sehr gut aufgestellt.» Das klingt, als dürfte Jobin noch ein Jahr beim SCB bleiben, sollte er sich mit der Rolle des Ergänzungsspielers zufrieden geben.

– Auch Marc Reichert gehört zu den «Oldies», im Dezember absolvierte er seine 1000. NLA-Partie. Zwar erlebte der 36-Jährige im Herbst einen neuerlichen Frühling, als ihm Coach Jalonen das Vertrauen schenkte und er es mit Toren zurückzahlte. Trotzdem kann der Mann, der in der Kabine nach wie vor ein wichtitger Faktor ist, auf dem Eis sein Alter immer weniger kaschieren. Beim SCB wird Reichert kaum einen neuen Vertrag erhalten, die Zeichen stehen auf Karrierenende.

– Der Bündner Gian-Andrea Randegger blühte beim Sturmlauf zum Meistertitel im letztjährigen Playoff richtiggehend auf. Unter Jalonen tut er sich nun wieder schwer: Niemand im Kader erhält weniger Eiszeit als er. «Es ist noch offen, ob er bleibt», sagt Chatelain.

– Marco Müller machte in dieser Saison einen Schritt nach vorne, obwohl er in der vierten Linie im Schnitt nur knapp zehn Minuten pro Spiel auf dem Eis steht. Er profitiert von der individuellen Förderung des Coaching-Staffs, der sich nach den Trainings jeweils noch mit den Spielern beschäftigt. Chatelain erkennt im 22-Jährigen Potenzial und unterbreitete ihm deshalb eine Offerte. «Müller steigert sich kontinuerlich. Ich möchte ihn davon überzeugen, dass er bei uns bleibt.»

– Dario Meyer absolvierte seine letzte Partie für den SCB am 15. November. Danach wurde er an Visp ausgeliehen, heute in Langnau ist er wieder dabei. Chatelain hat ihm für die nächste Saison eine Offerte unterbreitet.

– Noch unbekleidet ist die Position des vierten Ausländers. Ryan Lasch wurde lediglich bis im Sommer 2017 verpflichtet. «Wir haben noch nicht zusammen gesprochen. Diese Position lassen wir noch einen Moment offen», sagt Chatelain.

– Dass er Joel Aebi noch nicht für reif genug hält, zeigte Jalonen im Auswärtsspiel in Ambri Ende November: Er wechselte den 20-jährigen Goalie im Mitteldrittel nach vier Gegentoren aus und kritisierte ihn nach dem Spiel scharf. Und das bei Aebis Debüt in der NLA. Entsprechend war auch eine Vertragsverlängerung mit ihm noch kein Thema. «Die zweite Goalieposition ist noch offen», sagt Chatelain nur.

Auch sonst will sich der Sportchef nicht über mögliche Zuzüge äussern. Sicher ist: Joel Vermin wird nicht zum SCB zurückkehren. «Er erteilte uns eine Absage.» Und unterschrieb gemäss «24 Heures» offenbar in Lausanne. Laut Chatelain gibt es den einen oder anderen Junior, der den Aufstieg schaffen könnte. Und wer weiss, vielleicht macht Ex-SCB-Junior Nico Hischier, der aktuell in der kanadischen Juniorenliga begeistert, noch ein Zwischenjahr in seiner Heimat, bevor er sich aufmacht, die NHL zu erobern (DerBund.ch/Newsnet)