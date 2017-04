Vollgas Richtung Titelverteidigung

Zug Wären es die Young Boys und nicht die Berner Eishockeyaner, die im Final 2:0 führen, es würde wohl noch nicht viel bedeuten. Doch der SC Bern ist nicht bekannt dafür, Vorsprünge zu veryoungboysen. Gut, er gab im Final 2012 gegen die ZSC Lions ein 3:1 noch aus der Hand. Doch seitdem sind die Hauptstädter zweimal Meister geworden (2013, 16) – und nun fehlen ihnen nur noch zwei Siege zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung im Schweizer Eishockey seit 2001. In diesen 16 Jahren hatte der Vorjahresmeister im Final zwar auch schon einmal 2:0 geführt – 2003 blieb der HC Davos aber mit leeren Tanks stehen. Das dürfte dem SCB kaum drohen. Er hat ein breites Kader, erst zwei Playoff-Spiele verloren und viel taktisches Geschick.

Die Berner Rückkehr zur bewährten Taktik des Fallenstellens

Beim 5:0-Auftaktsieg in Bern hatte der Favorit die Zuger Finalneulinge auf jedem Zentimeter des Eisfelds unter Druck gesetzt und überfordert. In Spiel 2 kehrte er zu seiner kontrollierten Spielweise zurück, die darauf beruht, die Mittelzone zuzustellen und dort Puckgewinne zu provozieren.

Das ging auf, obschon sich die Berner mehr Strafen einhandelten, als Coach Kari Jalonen lieb sein dürfte. Nach je zwei Powerplaytoren in den ersten zwei Dritteln war es ein kurioser Treffer, der die Partie in Berner Bahnen lenkte: Blum passte den Puck in der 43. Minute in die Mitte, wo ihn zuerst EVZ-Verteidiger Schlumpf mit dem Schlittschuh ablenkte und dann Goalie Stephan mit dem Schlittschuh ins eigene Tor wischte. Eine unglückliche Aktion des Zürchers, der im Final noch keine gute Figur gemacht hat.

Der EVZ strebte in der Folge zwar mit viel Kampfkraft den Ausgleich an, hatte aber das Pech, dass sich die goldene Chance in der 59. Minute ausgerechnet Suri bot. Der frühere Nationalstürmer, dem im Abschluss jegliches Selbstvertrauen abhandengekommen ist, schoss alleine vor Genoni mitten auf den Bauch des SCB-Goalies. Und so durfte Moser 26 Sekunden vor der Sirene mit dem 4:2 ins verlassene Zuger Tor den Schlusspunkt setzen.

«Es war diesmal einiges mehr Widerstand da», lobte Siegestorschütze Blum den EVZ. «Wir wussten, dass es nicht wieder einen solchen Match geben würde wie in Bern.» Allerdings müsse sein Team schon aufpassen, dass es nicht so viele Strafen verursache – insgesamt neun, davon fünf im Startdrittel. Die Zuger müssen sich denn auch vorwerfen lassen, dass sie im ersten Abschnitt nur zu einer 1:0-Führung kamen, obschon sie sich da immer wieder in Überzahl versuchen durften. Dass sie in dieser Serie erst zwei Tore erzielt haben, beide im Powerplay, zeigt zudem auf, dass sie Mühe haben, gegen den SCB bei 5 gegen 5 Feldspielern etwas zu bewirken.

«Jetzt wissen wir, wie wir zu spielen haben»

«Wir haben vieles richtig gemacht, viel investiert und uns viele Chancen erarbeitet», sagte Martschini. «Es ist bitter, dass wir verloren haben. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Klar, es steht nun 0:2 in der Serie, aber jetzt wissen wir, wie wir zu spielen haben.»

Das klingt schön und gut. Fakt aber ist, dass die Zuger etwas unternehmen müssen, um die Dynamik in diesem Final zu verändern. Spiel 1 schenkten sie fast kampflos her, weil sie von dessen Bedeutung überfordert schienen. In Spiel 2 verpassten sie ihre Chancen. Womit der Partie am Dienstag in Bern vorentscheidender Charakter zukommt: Ein 3:0 würde dieser erfahrene SCB nicht mehr hergeben. Sollte den Zugern das Break gelingen, wäre die Finalserie lanciert. Immerhin etwas darf dem EVZ Hoffnung machen: Seine beiden Niederlagen im Playoff hat der SCB auf eigenem Eis kassiert. (SonntagsZeitung)