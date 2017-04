Vierzig Jahre, vierzig Punkte

Geschickt behändigt sich Martin Plüss in der eigenen Zone des Pucks, stürmt schneller als alle anderen über das halbe Spielfeld und narrt dort seine Gegenspieler mit Finten und Pirouetten, beschäftigt diese sekundenlang und holt wertvolle Zeit heraus. Warum das erwähnenswert ist? Der SCB spielt in dieser neunten Spielminute in Unterzahl, und Sekunden später arbeitet Plüss die Scheibe mithilfe von Berger ins Tor von Zug-Schlussmann Stephan zum 2:0.

Schön war er nicht unbedingt, der erste Treffer des Berner Captains in dessen neuem Lebensjahr. Doch im Playoff interessieren schöne Tore schon am Tag danach nicht mehr, zudem stand die Szene sinnbildlich für das, was dieser Plüss auch als Vierzigjähriger noch ist, und vor allem, was der SCB an ihm hat: einer der besten Schweizer Mittelstürmer, schnell, agil, ein unermüdlicher Kämpfer mit gutem Torriecher. Für Plüss war es der 21. Saisontreffer und der 40. Punkt insgesamt.

Eine Pfeife für das Väterchen

Vierzig Jahre alt ist er vorgestern geworden, brachte zwei Kuchen ins Training (seine Frau hatte gebacken) und erhielt von seinen Mitspielern eine Tabakpfeife geschenkt – er sei jetzt ja schon ein altes Väterchen, hatte Scherwey bemerkt.

Am Donnerstag war davon nicht viel zu sehen. Er nehme diesen Sieg gerne als nachträgliches Geburtstagsgeschenk, sagte Plüss. «Aber ich bin nicht auf das Alter fixiert, meine Freude am Tor war genau gleich wie zuvor.» Angst, dass der SCB nach dem deutlichen 5:0 abhebt, hat er keine. «Es ist zwar eine Floskel, aber wir müssen dieses Spiel abhaken und uns auf die zweite Partie fokussieren.» Das wird kaum einem besser gelingen als ihm.