«Trump würde ich gerne treffen»

Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Zuerst verbringe ich Zeit mit der Familie. Dann golfe ich mit den Kollegen und trinke danach mit ihnen ein paar Bierchen. Später grillieren wir im Garten.

Drei Attribute, die zu Ihnen passen?

Ehrgeizig, stur im positiven Sinne, respektvoll.

Ihr Lebensmotto?

Yolo. You only life once.

Welchen Sport, Sportler oder Club verfolgen Sie als Fan?

Die NHL, American Football und Tennis. Federer ist für mich der Grösste, im Football fane ich für Green Bay.

Was ist das Schönste an Ihrem Job?

Mit den Jungs zu sein.

Ihr grösster Erfolg ausserhalb des Sports?

Meine Familie mit meinen zwei kleinen Mädchen. Sie sind drei und eins.

Spielen Sie ein Instrument?

Als ich jung war, spielte ich Klavier. Mit sieben hörte ich auf. Heute spiele ich Gitarre. Aber mit fehlt die Zeit zum Üben.

Welche Musiksammlung würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Ich liebe Country Music. Zach Brown, Keith Urban oder Kenny Chesney.

In welcher Geschichte wären Sie gerne dabeigewesen?

Bei «Top Gun» – als Maverick.

Wie intensiv nutzen Sie Facebook und/oder Twitter?

Ich habe kein Facebook, kein Snapchat, kein Instagram. Auf Twitter bin ich, aber ich habe noch nie etwas gepostet. Ich kann nicht den ganzen Tag aufs Natel schauen. Sonst rügt mich meine Tochter.

Wie belohnen Sie sich?

Mit einem guten Dessert. Etwa einem Cookie-Dough-Glace.

Wie viel Geld geben Sie monatlich für Kleidung aus?

Wenig. Ich gehe einmal pro Jahr richtig einkaufen, für vielleicht 1000 Franken. Dann bin ich wieder ausgerüstet. Ich bin definitiv kein Kleidernarr.

Was ist für Sie Lebensqualität?

Feines Essen, eine gute Flasche Wein und eine glückliche Familie.

Was zeichnet die Schweiz aus?

Dass es hier nicht so hektisch ist. In Amerika muss man immer schnell weiter, hier kann man in Ruhe zu Mittag essen. Auch ein Käfeli liegt noch drin.

Wo würde Ihr Traumhaus stehen?

In Newport Beach in Kalifornien. Das Wetter ist perfekt, das Meer vor der Tür und das Napa Valley auch nicht weit.

Was ist Ihr Lieblingsessen?

Chateaubriand mit Sauce béarnaise. Oder Trüffelrisotto meines Cousins Beat Stofer im Hotel Balm in Meggen.

Haben Sie eine Tätowierung?

Ja. Auf der linken Schulter die amerikanische und die Schweizer Flagge mit Eishockeystöcken.

Welche Person würden Sie gerne treffen?

Roger Federer habe ich schon getroffen, deshalb sage ich: Donald Trump. Nicht, weil ich ihn gut finde. Aber ich würde gerne herausfinden, was für eine Persönlichkeit er wirklich ist.

Wie sieht Ihr Leben in 20 Jahren aus?

Hoffentlich bin ich noch gesund und kann meine Kinder beobachten, stolz auf sie sein. Ich würde gerne mit Hockey noch etwas zu tun haben. Ob hier oder in Amerika, ist egal. Ich fühle mich in beiden Ländern zu Hause.

Thomas Rüfenacht (32) ist schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger und strebt mit dem SC Bern im Playoff-Final gegen den EV Zug seinen zweiten Meistertitel an. (Der Bund)