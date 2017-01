Tigers kommen vom Kurs ab

Nach dem frühen 0:2-Rückstand in der Resega rissen die Emmentaler die Partie zunehmend an sich. Schon nach elf Minuten war das Skore wieder ausgeglichen. In der 30. Minute sorgte Yannick-Lennart Albrecht mit seinem bereits zweiten Treffer an diesem Abend für die erstmalige Tigers-Führung. Doch das Blatt sollte sich erneut wenden.

Dario Bürgler erzwang nach einer Tempoverschärfung mit seinem 17. Saisontor postwendend den 3:3-Ausgleich, ehe Luca Fazzini, der eigentliche Tessiner Aufsteiger in diesem Winter, fünf Minuten später das entscheidende 4:3 (39.) schoss. Der Sieg ist angesichts der Entwicklung unterhalb des Playoff-Strichs viel wert für die Tessiner. Damit bietet sich dem letztjährigen Finalisten die Chance, in der nächsten Partie zu Hause das neuntklassierte und angezählte Kloten womöglich entscheidend zu distanzieren. Damien Brunner war nach 47-tägiger Verletzungspause in sehr guter Verfassung zurückgekehrt. (rsi)