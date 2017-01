SCB: Keine Verträge für Jobin und Reichert

Der SCB verlängert mit seinem dienstältesten Spieler nicht mehr: David Jobin, der bei den Bernern in der Saison 1998/99 debütierte und nie für einen anderen Verein spielte, muss sich nach dieser Saison einen neuen Club suchen.

Der 35-Jährige absolvierte im Dezember seine 900. Partie für den SCB und wurde mit seinem Stammverein viermal Meister und vor zwei Jahren Cupsieger. «Wir haben für die kommende Saison bereits sieben Verteidiger», begründete der Sportchef Alex Chatelain seinen Entscheid. «Zudem werden bald junge Talente nachrücken. Die Junioren Yanik Burren, Tim Dubois, Colin Gerber und Bernd Wolf stehen bereit.»

Ebenfalls keinen neuen Vertrag gibt Chatelain dem 36-jährigen Marc Reichert. «Wir wollen Platz für Jüngere schaffen, deshalb teilten wir ihm mit, dass er bei uns keine Zukunft hat.» Reichert feierte mit dem SCB zwei Meistertiel und einen Cupsieg.

Am 11. Dezember absolvierte er sein 1000. Spiel in der NLA. Er hatte seine Karriere 1996 bei Bern begonnen und auch für Biel, Kloten und Ambri gespielt. In dieser Saison verbuchte der Stürmer bislang acht Punkte – mehr als in der gesamten letzten Spielzeit. (Der Bund)