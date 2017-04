Nachdenken verboten

Nach der ersten Niederlage des SC Bern im Playoff-Final gegen den EV Zug will Thomas Rüfenacht von gestiegenem Druck nichts hören: «Druck hast du, wenn du drei Kinder, eine Frau und keine Arbeit hast, aber nicht wenn du in einem Playoff-Final spielen darfst.»

Etliche Möglichkeiten hatte der SCB am Dienstag ausgelassen und damit den Zugern erst den Sieg ermöglicht. «Lady Fortuna war nicht auf unserer Seite», poetisiert Kari Jalonen. Eine der Chancen hatte Simon Moser, sein Schuss wurde von Torhüter Stephan an den Pfosten gelenkt. «Während dem Spiel habe ich gedacht, dass wir weitere Tore erzielen würden. Doch nachher war es schon sehr ärgerlich», sagt der Stürmer. Dennoch beschäftigte er sich nicht mit Vergangenem. «Das wäre der grösste Fehler. Wer sich besser auf den Moment fokussieren kann, wird gewinnen», so der 28-Jährige.

Wenige Strafen

Mit nur einer Strafe – gegen Marco Müller wegen Spielverzögerung – demonstrierten die Berner am Dienstag einmal mehr ihre Disziplin. «Das ist immer ein Thema vor dem Spiel», sagt Moser, «wir müssen Selbstdisziplin haben. Bisher ist uns das sehr gut gelungen.» Bereits in der Regular Season hatte der SC Bern von allen Clubs am wenigsten Zwei-Minuten-Strafen erhalten. Während andere Vereine mit der strengeren Regelauslegung hinsichtlich Haken, Halten, Behinderung und Stockschlag, die die Schiedsrichter seit Dezember praktizieren, Mühe bekundeten, war der SCB bestens vorbereitet. Jalonen hält gar nichts von solchen unnötigen Strafen. Deshalb legt er seit seiner Ankunft in Bern viel Wert darauf, dass der Stock auf dem Eis bleibt.

Im Spiel, wenn es schnell gehen muss und der Gegner stichelt, ist diese Selbstbeherrschung nicht einfach. Wenn ein Gegner ungestraft davon komme, möchte man ihm «zeigen, dass es dumm war von ihm. Aber du willst nicht vier gegen vier spielen», erklärt Moser. Dem stimmt Rüfenacht zu, der auf das starke Zuger Powerplay hinweist, das sie verhindern wollen. «Wenn du siehst was alle investieren, wie alle arbeiten, dann ist man bereit, sich für das Team zu opfern», so Rüfenacht, der im Halbfinal mit stoischer Gelassenheit Schläge von Lapierre über sich ergehen liess. Jalonen führt an, dass alle wüssten, dass sie für das Team arbeiten müssten.

Die floskelhaft vorgetragenen Gründe, wieso Disziplin wichtig ist, erklären nicht, wie sich die Spieler auch im Eifer des Gefechtes im Griff haben. «Da denkt man nicht mehr. Man muss in Millisekunden Entscheidungen treffen», sagt Moser und sein Trainer ergänzt: «Sie dürfen nicht denken, wenn sie denken, sind sie zu langsam.» Er wisse nicht wieso es dennoch funktioniere, flüchtet sich Jalonen in die Ahnungslosigkeit. Er dürfte aber sehr wohl wissen, dass dank ihm im SCB anstelle der reflexartigen Untugenden automatisierte Selbstkontrolle Einzug gehalten hat. (Der Bund)