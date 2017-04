Meisterliche Gelassenheit

Ein wenig erstaunte sie schon, die Aussage von Zugs Topskorer Martschini. Sie hätten vieles richtig gemacht in diesem zweiten Spiel des Playofffinals. «Wir sind in der Serie angekommen», hatte er am Samstag nach Spielschluss gesagt.

Nur: Martschinis EVZ hatte diese Partie 2:4 verloren und liegt in der Serie mit 0:2 hinten, ein Break in Rückstand. Und nicht nur das: Bei spielerischem Gleichstand auf dem Eis erzielten die Zuger gegen den SCB in diesem Final noch kein Tor, im ersten Heimspiel konnten sie auch die Berner Strafenflut nicht zu ihren Gunsten ausnutzen. Hinzu kommt, dass Stephan, der Goalie, auch in Spiel zwei nicht zu überzeugen vermochte.

Klar, die Zentralschweizer zeigten eine Reaktion nach dem völlig misslungenen Auftakt vom Donnerstag, als sie sich von Bern regelrecht hatten überrollen lassen. Sie signalisierten ihre Bereitschaft jetzt von Beginn weg, etwa mit vielen kernigen Checks, und sie waren über die gesamte Spieldauer präsent. Alleine: Das war nicht genug.

Der SCB, diese verschworene Truppe, liess geduldig Unterzahlspiel um Unterzahlspiel über sich ergehen, und weil das eine seiner Spezialdisziplinen ist, gelangen dem EVZ in fast 15 Überzahlminuten lediglich zwei Treffer. Schlimmer noch für ihn: Für die gleiche Ausbeute benötigte der Meister nicht einmal halb so viel Zeit im Powerplay. Und so mussten die Zuger zweimal einem Rückstand nachrennen, auf Blums 3:2 (unter gütiger Mithilfe des EVZ-Torhüters) hatten sie keine Antwort mehr, trotz hervorragender Torchancen.

Den Bernern kann das nur recht sein: Da tut und macht der Gegner alles Mögliche und bleibt trotzdem ohne Erfolg. Während das den einen zu denken geben muss, können die anderen dort anknüpfen, wo sie aufgehört haben. «Wir haben uns durchgebissen. Die Mannschaft kämpfte und bewies Moral und Charakter. Chapeau!», sagte Rüfenacht später. Wenn der SCB-Stürmer aber sagt, entschieden sei noch nichts, schwingt bei ihm auch die Erfahrung mit. Mit Lausanne gab er in der NLB vor neun Jahren im Halbfinal gar einen 3:0-Vorsprung aus der Hand. Er schaue deshalb den Pokal, der vor Spielbeginn jeweils im Anspielkreis präsentiert wird, nur kurz an. «Wir haben ihn noch nicht verdient.»

«Wir müssen aufpassen»

Dennoch scheint es fast nicht möglich, dass dem SC Bern in seiner aktuellen Verfassung so etwas wie Lausanne 2008 passieren könnte – ein Sieg im morgigen Heimspiel wäre die Vorentscheidung. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie zurzeit eben auch Spiele gewinnt, die eigentlich dem Gegner gehören, so wie am Samstag, als die Berner viel zu viele Strafen holten. «Die Zuger werden sich Gedanken machen, weil sie wohl denken, wir hätten diesen Sieg gestohlen», sagte Rüfenacht. Der 32-Jährige erwartet, dass er und seine Mitspieler morgen erneut provoziert werden. «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder so viele Strafen kassieren. Denn so ist es sehr schwierig, den Rhythmus zu finden.»

Für Zug spricht, dass die Berner ihre einzigen zwei Niederlagen im aktuellen Playoff ausgerechnet zu Hause kassierten. Allerdings benötigt der EVZ dazu noch eine Steigerung der samstäglichen Steigerung. Rüfenacht ist gelassen. «Uns kann nichts vom Weg abbringen.» Sie seien mental stark, verfügten über ein riesiges Vertrauen untereinander und hätten mit Genoni einen Goalie, der ihnen eine grosse Sicherheit gebe.

Das Selbstvertrauen im SCB ist riesig. Dagegen sind Martschinis Aussagen im Vergleich höchstens Zweckoptimismus. Man muss es ihm nachsehen. (Der Bund)