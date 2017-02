Langnau schnuppert weiter am Playoff

Ville Koistinen erlöste die meisten der 5900 Zuschauer in der fast ausverkauften Ilfishalle mit dem letzten und zugleich einzigen erfolgreichen Versuch im Penaltyschiessen. Zuvor hatten es die SCL Tigers, die das Spiel ausser im zweiten Drittel im Griff hatten, verpasst, sich drei statt nur zwei Punkte zu sichern. Trotz des späten Gegentreffers war Trainer Heinz Ehlers nicht verärgert: «Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende. In Kloten hätten wir auch verlieren können, heute dürfen wir vielleicht von einem verlorenen Punkt sprechen.» Dank diesen vier Punkten halten sich die Tigers im Playoffrennen. Wer hätte dies nach dem verkorksten Saisonstart für möglich gehalten?

Rückblende: Nach neun Niederlagen in den ersten zehn Spielen zog Sportchef Jörg Reber am 3. Oktober 2016 die Konsequenzen und entliess Trainer Scott Beattie. Das Experiment mit der «Billiglösung» war gescheitert. Die Langnauer lagen – wie von den meisten Experten prophezeit – abgeschlagen am Tabellenende der NLA. Selbst die optimistischsten Anhänger glaubten nicht mehr an die Tigers. Die Playoffs waren weit weg, schienen Utopie zu sein.

Mit Ehlers kam die Wende

Gut vier Monate später sieht die Gemütslage im Emmental deutlich besser aus. Seit Ehlers das Zepter im Emmental übernommen hat, steigerte sich die Mannschaft massiv. Vom abgeschlagenen Tabellenletzten hin zum Aspiranten für die Playoffs. Mit stattlichen 12 Punkten Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Ambri-Piotta ist die Abstiegsangst vorerst verschwunden. Nun schauen die Anhänger vorwärts und träumen vom erst zweiten Einzug unter die Top 8 der Liga. Nach Verlustpunkten liegen die Langnauer nur noch drei Punkte hinter dem HC Lugano.

Das Jubiläum für «Gigi vo Arosa»

Einer, der doppelten Grund zur Freude hat, ist Sven Lindemann. Vor dem Spiel wurde der 38-Jährige für sein 1000. Spiel in der NLA geehrt. Der gebürtige Aroser, der von seinen Mitspielern seit Jahren «Gigi» – in Anlehnung an den einst von Ines Torelli besungenen Skilehrer «Gigi vo Arosa» – gerufen wird, ist erst der neunte Spieler, der die magische 1000er- Marke erreicht hat. «Klar hat diese Ehrung eine spezielle Bedeutung für mich. Aber viel wichtiger als mein Jubiläum ist, dass wir als Mannschaft das Spiel noch gewonnen haben.» Angesprochen auf die mögliche Playoff-Teilnahme liess sich Lindemann zu keiner gewagten Aussage hinreissen: «Es ist eine Floskel, aber wir dürfen nichts anderes machen, als Spiel für Spiel zu nehmen. Wenn wir am Ende auf Grün stünden im Teletext, wäre das umso schöner.»

Die Emmentaler darf man in dieser Saison erst abschreiben, wenn sie im Teletext nach 50 Runden definitiv rot aufleuchten. (Der Bund)