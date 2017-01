Langnau klammert sich an Strohhalm

Es war eine Art Spiel der allerletzten Chance. Bei einer Niederlage gegen Kloten, einen direkten Konkurrenten im Strichkampf, hätten sie ihre Playoff-Hoffnungen begraben müssen. Doch ausgerechnet in dieser kapitalen Partie durften die Tigers wieder einmal auf eine Portion Wettkampfglück zurückgreifen. Und so sind die Chancen auf die Playoff-Qualifikation zwar sehr klein, aber immerhin intakt. «Solange es rechnerisch möglich ist, glauben wir daran. Wir dürfen nicht rechnen und auf die Tabelle schauen, sondern müssen einfach kämpfen und versuchen, möglichst viele Punkte zu holen», sagte Pascal Berger nach dem verdienten 4:1-Sieg. Zuletzt gewannen die Tigers drei Heimspiele in Folge, das sorgte für etwas Selbstvertrauen.

Am Samstag war das Heimteam früh in Rückstand geraten. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Hollenstein Tigers-Goalie Ciaccio aus spitzem Winkel bezwang. Die Tigers waren danach das bessere Team, doch gab es auf beiden Seiten wenig klare Torchancen. Insgesamt verlief das Drittel ohne grosse Emotionen – die 6000 Zuschauer in der bereits zum achten Mal in dieser Saison ausverkauften Ilfishalle wähnten sich nicht in einem Strichkampf. «Wir hätten schon nach dem ersten Drittel führen müssen», sagte Trainer Heinz Ehlers nach dem Spiel. Doch seine Mannschaft liess vor allem vor dem gegnerischen Tor die letzte Konsequenz vermissen.

«Nicht besser gespielt als zuletzt»

Im zweiten Abschnitt drehten die Tigers das Spiel. «Wir erzielten zwei Tore praktisch aus dem Nichts», analysierte Ehlers. Jeweils in Überzahl erzielten erst Dostoinov und später Seydoux mit einem abgefälschten Schuss die beiden Tore. Insbesondere beim Führungstreffer hatte Langnau Glück, der Schuss von Seydoux wäre meterweit am Tor vorbeigegangen, doch Klotens Harlacher lenkte den Puck unhaltbar für Boltshauser ins eigene Tor ab. Es war dieses zuletzt schmerzlich vermisste Wettkampfglück, mit dessen Hilfe die Tigers das Spiel noch drehen konnten. Ehlers: «Von den letzten elf Spielen haben wir acht verloren. Doch wir haben auch in diesem Match nicht besser gespielt als zuletzt. Die Scheibe lief einfach endlich wieder einmal für uns. Im Herbst war es anders, da waren einige Spiele zu unseren Gunsten gelaufen.»

Jenes Spiel am Samstag war wieder einmal so eines, die Zürcher beispielsweise trafen insgesamt drei Mal die Torumrandung. Am Ende durften sich aber, mit Ausnahme von Martin Stettler – er fiel mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung aus –, die Emmentaler freuen. Im Schlussdrittel sorgten Pascal Berger mit einem Treffer aus dem Slot und Yves Müller eine Sekunde vor Schluss ins leere Tor für die Entscheidung. Ob es nach der Wende im Spiel noch für eine Wende in der Saison reicht, werden die nächsten drei Partien zeigen. Denn jetzt folgen die «Endspiele» in Biel und zwei Mal zu Hause gegen die hinter den Tigers klassierten Fribourg und Ambri. (Der Bund)