Krise abgewendet

Der Bieler Sportchef wollte keine Ausreden bemühen. Bern habe sich den Sieg verdient, sagte Martin Steinegger nach der Partie. Auch wenn die Niederlage so natürlich «sehr bitter» sei. 59 Minuten und 59 Sekunden lang hatten die Seeländer dagegengehalten. Anfänglich keck und mit Vorteilen, danach mit Disziplin und dem Mut der Unterlegenen. Am Ende musste sich Biel dem unbedingten Willen der Berner beugen, die ihre Schmach vom Vorabend in Davos wettmachen wollten. «Es ist dann halt irgendwann auch eine Frage der Qualität, die in einem Team steckt», sagte Steinegger.

1:0-Resultate zeugen in der Regel von eher mühsamen, verknorzten Spielen. Im Eishockey noch mehr als im Fussball. Aber für einmal war das nicht der Fall. Die Zuschauer sahen eine schnelle und flüssige Partie. Nicht in der Art: spielen und spielen lassen. Dafür ging es vor allem für die Bieler, die noch Punkte brauchen, um die Teilnahme am Playoff zu sichern, um zu viel. Eher als Ausdruck einer altbewährten Taktik: Im gegnerischen Drittel können wir kein Gegentor erhalten. Solange die Kraft reichte, trieben die Seeländer den Puck deshalb nach vorne. Ein Lattentreffer in der ersten Minute von Neuenschwander und eine verpasste Gelegenheit in doppelter Überzahl nach 14 Minuten waren die goldenen Gelegenheiten, um eine Überraschung zu schaffen. Danach war der SCB die bessere Mannschaft und hatten es die Bieler Ersatztorhüter Rytz zu verdanken, dass sie so lange hoffen durften.

Nachlassen ist «menschlich»

Bern-Trainer Kari Jalonen hatte nach dem Spiel gegen Davos der Mannschaft erneut ins Gewissen reden müssen. Er war alles andere als amüsiert gewesen, dass seine erste Diskussion, die er nach der verlorenen Partie in Langnau veranstaltet hatte, den Spielern offenbar zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus gegangen war. Das mag der Finne natürlich nicht. So was untergräbt die Autorität. Also muss er im Bündnerland ein wenig deutlicher geworden sein. Und als Höchststrafe stellte er die Linien um. Das tut er nur in ausgesuchten Fällen.

Nach dem Biel-Spiel war dann alles wieder in bester Ordnung, wollte er, dass man die Relationen sah: Die anderen Teams hätten sich defensiv deutlich verbessert in den letzten Wochen, weshalb das Gewinnen schwieriger geworden sei. Schwächen im Powerplay machte er keine aus, obschon sie in den letzten Partien ziemlich augenfällig gewesen waren. «Sind wir nicht immer noch das drittbeste Team in dieser Disziplin?» Er mochte partout keine kritischen Ansätze verhandeln. «Ich bin stolz auf die Reaktion meiner Mannschaft», sagte er etwa. Oder: «Es war ein guter Abend: für uns und für das Publikum, alle sind glücklich.» Nur als Tabellenleader darf man nach einem solchen Sieg so sprechen.

Mit Captain Martin Plüss immerhin übte dann doch noch einer ein wenig Selbstkritik : Es sei «menschlich», wenn man in dieser Tabellenlage «auch mal ein bisschen nachlässt».

Biel muss sich kaum sorgen

Der SC Bern hat also fürs Erste die kleine Januar-Krise abgewendet, die sowieso niemandem grosse Sorgen bereitet hätte. «Lieber jetzt als im Februar», sagte Sportchef Alex Chatelain vor dem Spiel. Und Biel wird nach menschlichem Ermessen der verpasste Punkt nicht zum Verhängnis werden. Vier Mannschaften müssten an den Seeländern vorbeiziehen. Das ist bei der mangelhaften Konstanz der Konkurrenz nicht zu erwarten. (Der Bund)