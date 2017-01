Klotens doppelte Rückkehr

Um Zentimeter rutschte Klasens letzter Abschlussversuch am Pfosten vorbei, dann war es geschafft: Kloten gewann wieder. Ein Auswärtsspiel auch noch, das erste seit dem 19. November 2016, seit ­jenem 8:1 in Bern, das während der jüngsten Negativserie zunehmend wirkte wie aus einer anderen Ära.

«Höchste Zeit, dass es wieder einmal so klingt», sagte ein strahlender Bobby Sanguinetti danach im Kabinengang der Resega und nickte mit dem Kopf Richtung Gästegarderobe. Dort pulsierte der Bass eines Rap-Songs, und Musik gibt es bei Eishockeyclubs nur nach Siegen.

Der amerikanische Verteidiger hatte massgeblichen Anteil am Erfolgserlebnis. Ob Zufall oder nicht: Der Klotener Absturz war zeitlich zusammengefallen mit der Gehirnerschütterung, die er ­Anfang Dezember gegen Zug erlitt. «Es war kein harter Zusammenprall», blickt Sanguinetti zurück, «und ich hatte auch kein Kopfweh. Aber sobald ich mich ­anstrengte, stimmte etwas mit meiner Wahrnehmung nicht mehr.»

Das ist nun Vergangenheit. Gegen Lugano gab er sein Comeback und zeigte, warum so gefehlt hat. In der Abwehr trat er zuverlässig auf, mit seinen Vorstössen säte er Chaos beim Gegner, und mit ­seiner Schussgewalt war er im Klotener Powerplay eine stete Bedrohung.

«Im ersten Drittel fühlte ich mich noch etwas rostig und hatte Mühe mit dem Tempo, danach ging es besser», sagte Sanguinetti und fasste damit ­zugleich die Leistung seiner ganzen Mannschaft zusammen.

Die war im zerfahrenen Start­abschnitt durch einen leichtsinnig verschuldeten Konter in Rückstand geraten, steigerte sich danach aber und ­verdiente sich das 3:2 durchaus. Grassi profitierte von einem Fehler von Goalie Merzlikins (21.), Praplan krönte eine Traumkombination mit Cunti und Hollenstein (26.), wieder Grassi erhöhte auf 3:1 (55.). Furrers Anschlusstreffer kam zu spät, die übrigen Luganeser Schüsse wurden von Gerber entschärft oder ­waren zu unpräzis.

Aktion gegen Luganos Sportchef Habisreutinger

So wurden es drei eminent wichtige Punkte für den EHC. Und das ohne den neuen Kanadier Colby Genoway. Der war zwar am Morgen noch im Mailänder Konsulat und erledigte die für die Arbeitsbewilligung nötigen Formalitäten. Doch wegen einer Grippe fuhr er dann statt in die Resega direkt heim nach Kloten. Ob er heute gegen den HCD debütieren kann, ist fraglich.

In der Tabelle bedeutet das 3:2, dass die Klotener bis auf 5 Punkte aufgeschlossen haben zu Servette, das den letzten Playoff-Platz belegt. Noch erfreulicher fällt der Vergleich mit Lugano aus: Nach Minuspunkten sind die Clubs gleichauf, und die bei Punktgleichheit entscheidende Saisonserie hat Kloten schon für sich entschieden.

Weniger gut ist das natürlich für Lugano. Der neue Trainer Greg Ireland hat mit zwei Punkten aus zwei Spielen schon keine erfreuliche Bilanz mehr, und die Fans der Curva Nord forderten mit einer Streik- und Plakat-Aktion den Abgang von Sportchef Roland Habisreutinger. (Tages-Anzeiger)