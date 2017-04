Marco Müller durchlebt schwierige Zeiten. Nur neun Minuten steht er durchschnittlich pro Spiel auf dem Eis, als Stürmer der vierten Linie steht er in der Hierarchie weit hinten. Dennoch zeigte dieser vierte Block am Samstag beim 6:1 gegen Zug eine starke Leistung, Müller erhielt gar die Auszeichnung zum besten Spieler der Partie. Eine Belohnung für das sehenswerte 3:0, welches er in der 11. Minute erzielt hatte. Nach dieser Spielzeit wird er den SCB in Richtung Ambri verlassen.

Marco Müller, bereits nach 11 Minuten führte der SCB mit drei Toren. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Ich war erleichtert, dass wir so gut loslegten. Und dass es für die Mannschaft mit dem Tore schiessen wieder klappte. Wir wollten etwas gutmachen vor unserem Heimpublikum.

Wie fühlte sich Ihr Treffer an?

Das war ein sehr schönes Gefühl. Das erlebt man nicht so oft, im Finale ein Tor zu erzielen. Man muss es geniessen.

Trotzdem wirken Sie sehr ruhig, es ist kaum Euphorie zu spüren.

Wir benötigen vier Siege und haben erst drei. So einfach ist das.

Ist das Momentum jetzt wieder beim SCB?

Ja, und das ist sicher wichtig. Aber wir nehmen Spiel für Spiel, wir schauen nicht zu weit voraus und denken auch nicht zurück. Spiel sechs am Montag beginnt bei 0:0.

Sie erhielten schon die ganze Saison über nur wenig Eiszeit. Wie gehen Sie damit um?

Jeder in der Mannschaft kennt seine Rolle, und diese muss er akzeptieren. Ich glaube, ich mache das nicht schlecht. Egal ob einer mehr oder weniger Eiszeit erhält, im Vordergrund steht der Erfolg des Teams. Jeder macht das, was es braucht. Aber klar, es gab Momente, in welchen das mental sicher etwas schwieriger war.

Am Donnerstag spielten sie als Center, gestern auf dem Flügel. Welche Position bevorzugen Sie?

Aaron Gagnon erledigt als Center einen super Job, er macht es uns einfacher. Aber ob ich Center oder Flügel bin – ich spiele dort, wo mich der Coach aufstellt und versuche die Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen. Es spielt für mich keine Rolle, auf welcher Position ich spiele.

Hoffen Sie, dass dies ihr letzten Heimspiel als Spieler des SCB war?

Das tönt jetzt vielleicht blöd, aber ja, das hoffe ich schon. Denn das würde bedeuten, dass wir am Montag Meister werden. (DerBund.ch/Newsnet)