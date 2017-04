Im Gewand der Empörung

Wer ratlos ist, sucht zuweilen Zuflucht im Zweckoptimismus. Und der kann schon mal sonderbar sein. Es sei fraglich, sagt Zugs Verteidiger Timo Helbling, ob die Berner im Laufe eines Spiels noch zu einer Reaktion fähig wären und umstellen könnten, wenn der Gegner die Abschlussmöglichkeiten nütze. Vielleicht ist der Verteidiger, der letzte Saison noch das Dress der Berner trug, auch einfach gut im Verdrängen. Er war immerhin ziemlich nahe am Geschehen, als der SCB am Samstag zu einer eindrücklichen Reaktion fähig war, nachdem sein Team endlich einmal getroffen hatte. Die Berner kehrten die Partie innerhalb von drei Minuten.

Die Aussage von Helbling ist bezeichnend. Sie impliziert einen passiven SC Bern, der Mühe hätte, sobald sein monotones System ausfallen würde. Sicher, die Berner sind Meister im Reagieren, haben in dieser Saison für jedes Problem eine passende Antwort. Spielt der Gegner die physische Karte, sind Rüfenacht und Co. zur Stelle. Macht der Gegner spielerisch Druck, schliessen sie die Räume und verrichten die Stürmer zusätzliche Verteidigungsarbeit. Sind sie in Rückstand, behalten sie kühlen Kopf und warten geduldig auf ihre Chancen. Es ist die Fortsetzung einer Konstante, die sie schon die ganze Saison über auszeichnet. Für Sportchef Alex Chatelain ein Grund für den Erfolg: «Auf schlechte Spiele folgten immer gute. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen.» Und nun – was im Playoff besonders wichtig ist – folgt sogar auf jedes schlechte Drittel ein gutes.

Man wäre dumm

Taktik besteht in der Fähigkeit, die eigenen Stärken zum Tragen zu bringen und die Stärken des Gegners zu unterbinden. Letztere geht häufig über eine destruktive Spielweise. Experten in Zeitungen und am Fernsehen reden seit Playoff-Beginn von kontrolliertem Sicherheits-Eishockey, das der SC Bern spiele, und EVZ-Coach Harold Kreis sagt, er könne sich nicht erinnern, je einem so gut organisierten Widersacher gegenübergestanden zu sein.

Natürlich beherrscht der SCB auch die Kunst des Zerstörens. Er wäre kein Meisterteam, wenn er diese im Eishockey so wichtige Disziplin nicht in seinem Repertoire hätte. Und sie gegen Teams einzusetzen, die spielerisch gleichwertig sind, ist keine Frage der Legitimation, sondern der Klugheit. Man wäre dumm und die Niederlage geschähe recht, wenn man darauf verzichten würde. Aber die Sache ist die: Man kann die gleiche Taktik loben oder tadeln. Es ist immer eine Frage der Sichtweise.

Absurde Logik

Im Falle des SCB ist die Sichtweise selten wohlwollend. Dafür ist der Club zu erfolgreich und zu dominant. Es schwingt gerne der Vorwurf mit, dass hier eine teure, talentierte Mannschaft das Spektakel verhindere.

Das ist verständlich, und doch absurd gegenüber einem Team, das über die ganze Saison hinweg am meisten Tore geschossen und auch im Playoff regelmässig Spektakel bietet. Gerne ohne doppelten Boden, letztmals am Donnerstag im ersten Finalspiel. Ernst nehmen kann man es also nicht. Schiere Verzweiflung und das Eingeständnis, kein Gegenmittel zu haben, kommen hier im Gewand des empörten Vorwurfes daher. (Der Bund)