Im Dutzend bitterer

Pekka Tirkkonen gab sich Mühe, gefasst zu wirken. «Wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg», bediente sich der Finne aus dem Standardrepertoire der Trainerphrasen, und wie er so da stand, aufrecht und mit ernstem Blick, erinnerte er in der Tat an einen Feldherrn. Einen etwas trotzigen vielleicht, doch das war ihm kaum zu verdenken. Sein Team hatte gerade die wohl bitterste Saisonniederlage erlebt.

Davon gab es zuletzt bekanntlich nicht wenige, doch der 12. Misserfolg im 13. Spiel war anders. Nicht weil man zweimal einen Rückstand aufgeholt hatte oder der Gegner SCB hiess – der Leader war ja eines der wenigen Teams gewesen, gegen welches die Unterländer eine positive Saisonbilanz auswiesen.

Doch eben: Das änderte sich mit ­Ebbetts Verlegenheitsschuss, als die Match­uhr 59:48 zeigte. Er fand den Weg ins Tor und schanzte dem Meister alle Punkte zu. Schon wieder: Bereits am Samstag gegen Biel war dem SCB das 1:0 unmittelbar vor der Schlusssirene geglückt, damals gar nach 59:58.

Das Playoff entfernt sich

Trost, dass die Konkurrenz ums Playoff Gleiches erlitten hatte, war das den Klotenern nicht. «Unbegreiflich» fand Luca Cunti, was er in seinem zweiten Heimspiel in der Swiss-Arena erlebte: «Wenn die ganze Truppe so kämpft, und dann so ein …» Dem 27-Jährigen fehlten die Worte. Und Robin Leone, Schütze des 2:2, stellte fest: «Wir hatten genug Chancen, um selbst das Tor zu machen.»

Dem ist nicht zu widersprechen. Nach einem schwachen Startdrittel, in dem der EHC sich viel zu weit zurückzog und von den physisch starken, aufsässigen Bernern phasenweise eingeschnürt wurde, kippte das Spielgeschehen auf Seiten der Zürcher. Den Leader schien das wenig zu kümmern. Er suchte zwar weiter die Zweikämpfe und den Weg zum Tor. Doch entschlossen wirkte das nicht mehr, und niemand beim SCB hätte sich beklagen können, wenn es am Ende null statt drei Punkte geworden wären.

Doch die Zürcher standen sich selbst im Weg – besonders im Powerplay, das dieser Bezeichnung spottete. Nachdem Berns Alain Berger wegen eines Fouls im Angriffsdrittel unter die Dusche musste, konnte Kloten fünf Minuten in Überzahl spielen. Doch schon die Eroberung der offensiven Zone gestaltete sich schwierig, und war man einmal dort, folgte Pass auf Pass, Bogen auf Bogen. Schüsse aber gab es kaum, gefährliche Abpraller ebensowenig. Auch ein vierminütiger Ausschluss Bodenmanns verstrich ungenutzt.

Und weil auch Praplan, Ramholt und andere in der Schussphase das 3:2 um Zentimeter verpassten, konnte Ebbett dafür sorgen, dass es für die Klotener Spieler und das Gros der nur 4464 Zuschauer zu einem ganz bitteren Abend wurde. Weil Lugano mit seinem neuen Trainer Greg Ireland in Genf gewann, wuchs der Rückstand des EHC auf den achten Platz auf 8 Punkte an. Bern und der ZSC sind zugleich als erste Mannschaften fürs Playoff qualifiziert.

Für Cunti ist der Kampf ums Playoff eine ungewohnte Erfahrung, doch seine ZSC-Vergangenheit gibt ihm auch Hoffnung: fürs nächste Schlüsselspiel am Freitag in Lugano. «Als ich mit Zürich das letzte Mal dort war, habe ich zwei Tore gemacht», erinnert sich der Center. ZSC-Tore, die Klotener Zuversicht nähren: Willkommen im Strichkampf 2017. (Tages-Anzeiger)