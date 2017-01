«Ihr Schweizer könnt so richtig abschalten»

Hans Wallson und Lars Johansson haben an diesem sonnigen, aber bitterkalten Tag auf Mützen verzichtet. Die beiden ZSC-Coachs stammen aus Nordschweden, aus Kiruna und Piteå, wo im Winter Temperaturen von minus 20 Grad an der Tagesordnung sind. «Das hier fühlt sich für mich an wie ein lauer Sommerabend», sagt Cheftrainer Wallson und lacht schallend. Fast ein halbes Jahr schon arbeiten die beiden Freunde in Zürich.

Zeit, sich mit ihnen über ihre neue Heimat zu unterhalten. Beim Fotoshooting an der Schipfe zeigt sich die Stadt als Postkartenidylle. Dann geht es zum Mittagessen in den Zeughauskeller, wo die Schweden die Schwerter und Kanonen bestaunen. Sie folgen beide der Empfehlung auf der englischen Menükarte, die das Zürcher Geschnetzelte anpreist.

Sie arbeiten schon über fünf Monate in der Schweiz. Wie lindern Sie Ihr Heimweh? Gehen Sie in die Ikea?

Johansson: In Schweden hasste ich die Ikea. Hier liebe ich sie, um schwedische Dinge zu kaufen.

Möbel?

Johansson: Nein, vor allem Food. Zum Glück war meine Wohnung hier schon eingerichtet.

Wallson: In der Ikea beziehen wir unseren ­exklusiven Kaviar. (lacht)

Johansson: Kalles Kaviar. Ein Brotaufstrich aus Fisch, den wir in Schweden mit Eiern essen.



Was vermissen Sie aus Schweden?

Johansson: Enge Freunde und die ­Familie. Meinem Vater geht es nicht so gut. Deshalb vermisse ich es manchmal, bei ihm zu sein.

Wallson: Wie Lars vermisse ich Freunde und Familie. Aber sonst fehlt mir nichts, sei es essenstechnisch oder kulturell. Es ist einfach eine grossartige Chance, etwas anderes zu erleben.

Johansson: Was mir noch fehlt, sind ­einige Restaurants, die ich in Schweden regelmässig besuche. Aber hier kann ich diesbezüglich vieles ausprobieren. Vielleicht nicht unbedingt Capuns. Edgar ­Salis (der Sportchef) empfahl uns das. Es schmeckte mir überhaupt nicht.

Wallson: Und wir haben ja einander, können uns also täglich auf Schwedisch unterhalten. Es ist anstrengend, immer nur Englisch zu sprechen.

«Jedes Kind hat ein iPhone 7. Die Eltern tun alles für ihre Kids. Das ist in Schweden auch so.»Hans Wallson

Kein Kulturschock also?

Wallson: Nein, Schweden und die Schweiz sind sich ähnlich. Etwa, was die Natur betrifft. Die ist hier auch wunderschön. Ich bin sehr naturverbunden.

Worin besteht der grösste ­Unterschied?

Johansson: Darin, dass hier alles viel entspannter ist.

Entspannter?

Johansson: Ja. Nur schon beim Essen. Wir sind da in Schweden viel gestresster.

Wallson: Wenn Lars und ich beim Mittagessen mit dem Team fertig sind und die Teller zusammenstellen, sind die Spieler erst beim Salat. In Schweden heisst es: mampf, mampf, mampf. Fertig!

Johansson: Ich habe das auch in anderen Momenten erlebt. Als ich das erste Mal die Bahnhofstrasse entlangging, fühlte es sich an, als ob ich rennen würde. Alle anderen waren viel gemächlicher unterwegs. Also bremste ich ab.

Wallson: Ihr geniesst das Leben mehr als wir in Schweden.

Andere Besucher empfinden Zürich eher als hektisch.

Wallson: Ich finde es jedenfalls gut, wenn es ein bisschen relaxter ist.

Johansson: Auf mich hat das schon ­abgefärbt. Als mich Freunde besuchten, sagten sie: «Was ist passiert mit dir? Du bist viel entspannter.»

Wallson: Gut so!

Johansson: Ihr Schweizer arbeitet auch hart. Das weiss ich. Aber wenn ihr freihabt, könnt ihr so richtig abschalten.

Was tun Sie, um abzuschalten?

Wallson: Ich liebe es, Musik zu hören. Heavy Metal. Black Sabbath. Deep ­Purple. Metallica. Iron Maiden.

Das klingt nicht nach Entspannung.

Wallson: Für mich schon.

Und Sie, Lars Johansson? Wie ­relaxen Sie?

Johansson: Ich bin ein passionierter Esser, koche auch gern zu Hause für mich. Essen ist für mich Entspannung. Ich kaufe gern ein gutes Stück Fleisch.

In Winkel wohnen Sie beide im gleichen Haus vis-à-vis. Verbringen Sie da viel Zeit zusammen?

Wallson: Manchmal schon. Aber ich brauche auch Zeit für mich. Und meine Freundin kommt jede zweite Woche aus Schweden zu mir.

Johansson: Sie liebt es zu shoppen. Ich nicht! (lacht) Also falle ich bei diesen ­Aktivitäten schon mal weg.

Wie funktionieren Sie beide als Coaching-Paar? Wie guter Cop, böser Cop?

Wallson: Zweimal böser Cop! (lacht)

Johansson: Im Ernst: Es ist wichtig, dass wir mit einer Stimme sprechen.

Wallson: Genau. Die Spieler müssen wissen, woran sie sind.

Captain Mathias Seger war überrascht, wie sehr Sie die Spieler miteinbeziehen. Woher kommt das?

Johansson: Natürlich haben wir unsere Vorstellungen. Aber Seger beispielsweise hat schon 20 Jahre gespielt. Davon sollte man doch profitieren. Für mich ist es interessant, zu erfahren, was der Spieler denkt. In Schweden glauben wir nicht an Leadership durch Angst. Vielleicht kann man damit einen Titel holen. Aber wenn man Kontinuität schaffen will, geht das nicht.

Wallson: Wenn Sie einen Chef haben, der Ihnen vorgibt: Um 9 Uhr passiert das, um 9.15 Uhr das. Wo bleibt da Ihr Hirn? Natürlich haben wir eine Rahmenstruktur beim ZSC. Aber um sich weiterzuentwickeln, müssen die Spieler auch selber denken.

Johansson: Es gehört zum schwedischen Führungsstil, dass wir den Lernprozess gemeinsam mit den Spielern machen. Der nordamerikanische Ansatz ist, dass einfach der Coach bestimmt.

Rührt Ihre Denkweise vom ­schwedischen Sozialstaat her?

Wallson: Vermutlich. Historisch gesehen, waren wir in Schweden schon ­immer sehr teamorientiert.

Ist das anders in der Schweiz?

Wallson: Auch hier sind alle teamorientiert, aber vielleicht auf eine andere Art. Die Schweiz hat vier Landessprachen, und je nachdem, wo man herkommt, hat man eine andere Mentalität verinnerlicht. Das ist auch eine der Herausforderungen für uns Trainer: die Unterschiede herauszufiltern.

Mit Skellefteå standen Sie fünfmal in Serie im Final. Funktionieren die Rezepte von dort auch in Zürich?

Johansson: Ich will nicht mehr über Skellefteå reden, wir sind hier in Zürich! Jedes Team ist anders.

Okay, anders gefragt: Wie weit sind Sie schon mit den ZSC Lions?

Wallson: Wir haben uns in vielen Bereichen verbessert. Das Team ist solider geworden, es kann über längere Zeit ein hohes Niveau halten. Am Anfang war es ein ständiges Auf und Ab. Aber das ist normal. Wir waren neu, einige Spieler und das System auch. Das braucht Zeit. Die Spieler müssen nun weniger denken auf dem Eis, können sich auf ihr Gefühl verlassen. Die Richtung stimmt.

Waren Sie überrascht vom grossen Medienecho, als Sie mitten in der Saison Mike Künzle und Inti Pestoni ins Aufbautraining schickten?

Wallson: Ich habe nichts gelesen. Aber für uns war es keine grosse Sache. Für die Spieler auch nicht. Jeder will spielen. Doch sie verstanden den Entscheid.

Wie reagierte der Rest des Teams?

Wallson: Die anderen hörten auf, Pizza zu essen. (lacht)

Johansson: Er scherzt natürlich. Jeder machte weiter wie zuvor, versuchte, sich zu verbessern. So soll es auch sein.

In der Schweiz sprechen wir oft darüber, dass uns der Wohlstand daran hindert, besser zu werden. Haben Sie das auch beobachtet?

Wallson: Das ist doch ein globales Problem. Jedes Kind besitzt ein iPhone 7. Die Eltern erledigen alles für die Kids. Das ist in Schweden auch so. Meiner ­Meinung nach sind die Schweizer Spieler nicht verzogen.

«Einer wie Seger hat schon 20 Jahre gespielt. Davon sollte man doch profitieren.»Lars Johansson

Die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, Schweden nur 1,5 Millionen mehr. Trotzdem sind die Unterschiede im Eishockey gross. Wieso?

Wallson: Wir haben ein anderes Schulsystem. Sport und Schule sind besser gekoppelt. Es ist viel einfacher in Schweden, mit Eishockey zu beginnen. Und man kann viel mehr trainieren.

Johansson: Das ist der Schlüssel. Man sagt ja, man benötige 10 000 Trainingsstunden, um Profi zu werden. Ich glaube an diese These. Wer gut werden will, muss viel trainieren. Die Schule kommt bei uns auch zuerst. Aber sie ist sehr gut kombiniert mit dem Sport.

Was könnten die Schweizer ­verändern?

Wallson: Es ist schwierig mit diesem Schulsystem. Wenn man nicht jeden Tag morgens und nachmittags trainieren kann.

Johansson: Die Schweiz bringt ja auch grosse Talente heraus. Wir haben einfach mehr Breite in Schweden.

Ist es also mehr ein Struktur- als ein Mentalitätsunterschied?

Johansson: Ich bin erst seit ein paar Monaten hier. Aber ich denke schon.

Ihr Vorgänger Marc Crawford war ein Filmfreak, kannte fast jedes Kino in Zürich. Haben Sie ­Lieblingsorte in der Stadt?

Wallson: Ich liebe den Zürichsee. Im Juli verbrachte ich viel Zeit am Seebecken. Aber während der Saison komme ich kaum dazu, in die Stadt zu fahren. Wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten. Wir sind keine Journalisten. (lacht) Johansson: Genau. Wir können nicht die ganze Zeit Party machen. Das erste Mal, dass wir hier feierten, war an Silvester. Da ­kamen wir in die Stadt, genossen ein ­gutes Abendessen und schauten uns danach das Feuerwerk an ... (deutet auf die Teller) Sehen Sie? Wir haben ­fertig gegessen, und Sie sind immer noch dran. Das meinte ich. (Tages-Anzeiger)