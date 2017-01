Heimstärke hilft auch gegen Ambri

Der 6. Heimsieg in Serie bedeutet für die Seeländer, die den 5. Tabellenrang konsolidieren konnten, nun schon zehn Punkte Reserve auf den Strich. Ein Doppelschlag innert 114 Sekunden durch Julian Schmutz (8.) und Philipp Wetzel (9.) zur 2:0-Führung stand an der Basis zum jüngsten Erfolg.

Nachdem den Leventinern nur 24 Sekunden nach dem 0:2 dank eines Tores von Adrien Lauper (10.) eine prompte Reaktion gelungen war, stellte der auffällige Marco Pedretti in der 27. Minute den 2-Tore-Vorsprung für Biel wieder her. Dem Treffer war ein haarsträubender Fehlpass von Ambris Verteidiger Sven Berger vorausgegangen. Im letzten Drittel gelang den Tessinern durch Thibaut Monnet (46.) das 2:3, der Ausgleich blieb Ambri trotz klarer Überlegenheit in den letzten zehn Minuten verwehrt. Damit hatte der Ausgang dieser Affiche durchaus seine Logik, denn bislang setzte sich stets die Heimmannschaft durch. (rsi)