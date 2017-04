Verteidiger Ramon Untersander ging das Bild während der ganzen Heimfahrt im Car durch den Kopf und auch noch, als er am Freitag tief in der Nacht zu Bett ging: Wie er und Eric Blum sich vom Zuger Fabian Schnyder hatten übertölpeln lassen und Goalie Genoni unglücklich aus dem Tor gestürmt war, wie Schnyder im Fallen spektakulär den Siegestreffer für seinen EVZ erzielt hatte. «In der Overtime kann ein Spiel schnell auf eine Seite kippen, es braucht nicht viel», sagt Untersander am Morgen danach. «Schnyder hat das gut gemacht.»

Im Glück waren danach die Zuger, diese Stehaufmännchen, die bereits häufig abgeschrieben worden waren in dieser Saison: Zum Ende der Qualifikation, als sie fast nur noch verloren, im Halbfinal gegen Davos, als sie in der Serie 2:0 führten und den Ausgleich kassierten; oder eben jetzt im Final gegen Bern, nach der diskussionslosen Niederlage in Spiel eins und nachdem sie in der zweiten Partie eigentlich die bessere Mannschaft waren, aber dennoch unterlagen.

Und so ist dieser EVZ, den vor dem Spiel am Dienstag alle am Boden liegend zu wissen glaubten, zurück in dieser Serie. Mit leichtem psychologischem Vorteil, ausgerechnet jetzt, in dieser Phase der Meisterschaft, wo das Mentale wichtiger ist als je zuvor. «Es ist jetzt fast nur noch Kopfsache», sagt Untersander, der seine eigene Leistung vom Donnerstag als ungenügend einstuft. Dass sie da zu Beginn der Partie nicht bereit waren und zu viele Strafen holten: Kopfsache. «Am Anfang benötigt jeder ein paar gute Aktionen, einen Check, einen Schuss oder einen gelungenen Pass. Das macht es einfacher.» Kopfsache ist auch das kurze Gedächtnis, dass der Fokus sofort dem nächsten Spiel gilt und das letzte nicht zulange in den Köpfen herumgeistern darf. «Es bringt nichts zu hadern. Man muss vergessen können», sagt Untersander.

«Best of 3 mit Heimvorteil»

Wichtig war für den SCB zudem, dass er nach dem verpatzten Start zurück in die Partie fand und den 0:2-Rückstand aufholen konnte, dass er noch eine versöhnliche Leistung zeigte und den Gegner phasenweise unter Druck setzen konnte. Die Berner wissen, dass sie leichte Vorteile gegenüber Zug besitzen, wenn sie die Vorgaben von Headcoach Kari Jalonen umsetzen. Trotzdem ist die Favoritenrolle jetzt nicht mehr bei ihnen - Untersander bezweifelt, dass sie das überhaupt einmal war. «Beide Mannschaften sind stark. Es bestand nie die Erwartung, dass wir einfach durchspazieren.»

Für die Berner ist die Rechnung einfach: Gewinnen sie ihre zwei verbleibenden Heimspiele, sind sie Meister. Ein «Best of 3 mit Heimvorteil» nennt es Untersander. Auch was den Energiehaushalt betrifft, glaubt der Verteidiger seine Mannschaft im Vorteil, «die Zuger sind müder als wir».

Und dann ist da noch die Statistik. Während der gesamten Saison hat der SCB nie mehr als zwei Ligaspiele in Serie verloren. Die Chancen stehen also gut, dass Untersander nach der heutigen Partie mit einem guten Gefühl ins Bett fällt. Und am Montag Meister werden könnte. (Der Bund)