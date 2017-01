Ewige Zweite? «Da, Mann!»

Wer als Eishockeyprofi anonym durchs Leben gehen will, sollte Bern besser meiden. Natürlich, es gibt herzerwärmende Momente wie dieser Tage, da der SCB an der Spitze thront. Kürzlich flanierte Verteidiger Eric Blum durch die Innenstadt, als er hinter sich einen Familien­vater tuscheln hörte: «Schau, das ist einer von denen, die dem Papa so viel Freude bereiten.» Aber es gibt auch andere Phasen, wie im letzten Krisenwinter, als ihm der Metzger neben dem Hackfleisch jeweils noch einen ­faulen Spruch mit auf den Weg gab.

Der SCB lässt niemanden kalt. Und wer für ihn aufläuft, muss ein dickes Fell haben. «Wenn wir viermal in Folge ­verlieren, sind alle sauer in der Stadt», hat auch Stürmer Simon Bodenmann ­bemerkt. «Aber das ist gut so. Wenn so viele Leute so viel von dir erwarten, ­bedeutet das, dass du dir als Spieler ein ­gewisses Ansehen erarbeitet hast.»

Blum (30) und Bodenmann (28), die beiden ­Zürcher in Berner Diensten, sind mehr als nur Teamkollegen. Freunde und Weg­gefährten trifft es besser: Zwischen 2010 und 2014 gehörten sie bereits zum harten Kern der Kloten Flyers. Zweimal stürmten sie bis in den Final – und scheiterten: 2011 am HCD, 2014 an den ZSC Lions. Und zwischendurch mussten sie sich gegen den Clubkonkurs stemmen, den die Lohnpolitik von Präsident Jürg Bircher beinahe verursacht hatte.

Vorurteile über die SCB-Kabine

Noch heute schwärmen die beiden vom «aussergewöhnlichen Zusammenhalt», den jene Mannschaft umgab. «Es war speziell, weil so viele Spieler ­jahrelang zusammenblieben, so viel gemeinsam durchmachten», sagt Bodenmann. Nur eben: Der Meistertitel fehlte. Und ­irgendwann begann das Gerüst zu ­wackeln: Roman Wick flüchtete zu den ZSC Lions, wurde da Meister. Félicien Du Bois und Samuel Walser triumphierten mit Davos. Und auch Blum zog in seiner Erfolgssehnsucht 2014 weiter nach Bern, ein Jahr später folgte ihm Bodenmann.

Vom Familienbetrieb zum Grossunternehmen; vom guten, alten Schluefweg zur furchteinflössenden Stehrampe. ­Natürlich, der SCB bezahlt gut, trotzdem erforderte der Schritt Überwindung. ­Bodenmann spielte für Kloten, seit er 14 war – es war sein erster Wechsel. Und Blum, Musiker, Künstler und Szene­gänger, verliess das pulsierende Zürich nur ungern. Zudem kannte er die Geschichten, die man sich über die Berner Kabine ­erzählt: «Dass sich da alle nicht so gerne haben, bloss zusammenarbeiten und nichts miteinander unternehmen. Eine Zweck­gemeinschaft halt. Ich war neugierig, ob das wirklich stimmt.Und stellte rasch das Gegenteil fest.»

Manche Klischees aber treffen durchaus zu, hat Blum herausgefunden. Die Berner Gemütlichkeit zum Beispiel: «Das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich wieder nach Zürich komme. Da ist jeder im Vollstress. An der Migros-Kasse darfst du dir ja nicht Zeit nehmen, dein Münz zu zählen. Sonst flippt der Hintermann aus. Hier in Bern gibt es immer noch einen kurzen Schwatz mit der Kassierin. Dieser Charme, dieses Lockere passt eigentlich besser zu mir.»

Umgekehrt hätten die Einheimischen aber auch ihre Vorurteile, findet Bodenmann und lacht: «Wir mögen die Berner ja. Aber das stösst nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Anfangs hörte ich oft: ‹Für einen Zürcher bist du noch ein ­zwäger Typ. Gar nicht so arrogant.›»

«Ich fühlte mich wie der Papst»

Spätestens im letzten April flogen den beiden Zürchern die Sympathien ohnehin zu. Mit dem 14. Meistertitel ent­schädigte der SCB seine Fans für die ­zähen Monate zuvor. Und eine besonders grosse Genugtuung war es für Blum und Bodenmann: Während der Final­serie gegen Lugano hatte «20 Minuten» die Versäumnisse ihrer Klotener Zeit aufgerollt und sie als ewige Zweite be­titelt. ­Sogar der Gewinn von WM-­Silber 2013 mit der Schweiz erhielt in diesem Kontext noch einen negativen Anstrich. Am liebsten hätte Blum deshalb dem betreffenden Reporter seinen Erfolg vor die Nase gehalten: «Da, Mann!»

Die folgende Meisterparade wird den beiden noch lange im Gedächtnis bleiben. Die SCB-Spieler wurden in Last­wagen die Altstadt hochgefahren, überall reckten Schaulustige ihren Kopf aus den Fenstern, über 10 000 versammelten sich auf dem Bundesplatz und feierten das Team im Konfettiregen. «Ich fühlte mich wie der Papst, wenn er im Papa­mobil durch die Strassen fährt», sagt Blum. Und Bodenmann fragt: «Wo sonst wäre so etwas möglich als in Bern?»

Blum will Vorreiter sein

Er sei selbst überrascht, wie gut es ihm in der Hauptstadt passe, sagt Blum. Zum Saisonbeginn hat er seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Er hofft, mit seinem ­Engagement auch andere vom Verbleib zu überzeugen: Genoni, Untersander, Moser und nicht zuletzt Bodenmann, dessen Vertrag 2018 ausläuft. «Wir haben etwas Gutes hier», sagt Blum, «das müssen wir bewahren.» In Kloten hat er gelernt, wie wertvoll so ein Kern sein kann. Der bernische ist sogar meisterlich.

