Es kann was werden mit dem Playoff

Es hätte auch ganz anders kommen können. Am Samstag dominierten die Gäste aus Freiburg erst einmal. Sie waren aufsässig, spielfreudig, hoch überlegen – und die Bieler emotionslos wie am Abend zuvor bei der 2:4-Niederlage in der Zähringerstadt. Die Gäste hatten fünf hochkarätige Chancen, aber wenn sie die Scheibe nicht selber neben den Kasten setzten, war Biel-Goalie Jonas Hiller zur Stelle.

Als sich die Seeländer in Überzahl zum ersten Mal ein bisschen freispielen konnten, gingen sie durch Gaëtan Haas in der 16. Minute in Führung. In der Folge entwickelte sich eine andere?Partie. Und weil Hiller bis zum Ende überragend hielt, Biels Powerplay (drei Tore in Überzahl) und Boxplay gut waren und die Offensivkräfte ihre Chancen effizient nutzten, war der 4:2-Sieg am Ende auch verdient. Und er zeigte exemplarisch, warum das Team von Trainer Mike McNamara tatsächlich das Playoff erreichen könnte. Die Bieler wirken derzeit ziemlich?robust und stabil. Sie gewinnen auch Spiele wie jenes am Samstag, in denen sie über weite Strecken nicht das bessere Team sind. Im Vergleich zur ersten Saisonhälfte unter Kevin Schläpfer geraten sie auch nicht mehr in lange Niederlagen-Serien: Gegen Freiburg gewannen sie nach zuletzt drei Pleiten in Folge.

Nach Spielschluss nannte Freiburg-Coach Larry Huras einen weiteren Grund für Biels neue Stabilität: «Jonas Hiller war fast unüberwindbar.» Der Mann ist jeden Franken seines üppigen Gehalts wert. In der Liga haben zwar nur vier Teams mehr Tore kassiert. Aber es ist nicht auszudenken, wie viele es wären, würde nicht der frühere NHL-Goalie hinter dieser bisweilen immer noch ziemlich wackligen Abwehr stehen.

McNamara beweist Humor

Hinzu kommt, dass der Bieler Offensiv-Motor ziemlich brummt. Nur Zürich, Lausanne und Bern haben mehr Tore?erzielt. Der bei Freiburg während der Saison ausgemusterte Rückkehrer Marc-Antoine Pouliot hat die Offensive weiter veredelt: Am Samstag hatte er bei drei von vier Toren seinen Stock im Spiel. Mit dem 31-jährigen Amerikaner Robbie Earl verfügt das Team zudem über einen richtigen Leitwolf: Seit der Center Ende letzter Saison ins Seeland kam, liefert er formidable Leistungen ab – und zwar sowohl im gegnerischen wie im eigenen Drittel. Und die Special-Teams sind?insbesondere im Vergleich zur letzten Saison nicht wiederzuerkennen: Das Boxplay ist solide, das Powerplay eines der besten der Liga.

Trainer McNamara bleibt trotzdem vorsichtig: Für die sichere Playoff-Qualifikation benötigt der EHCB noch sechs Siege aus den restlichen 13 Partien. Es bleibt für ihn also einiges zu tun. Dass der designierte neue Präsident der EHC Biel AG, Patrick Stalder, im Interview mit dem Bieler Tagblatt ankündigte, auf nächste Saison einen neuen Trainer verpflichten zu wollen, scheint den 67-jährigen Kanadier nicht sehr zu kümmern. «Dann gehe ich halt zu den Junioren ?zurück», bemerkte er am Samstag. Und fügte lachend hinzu: «Aber klar, wenn ich als Schweizer Meister nicht weiter machen dürfte, wäre ich schon enttäuscht.» Der Mann hat fast so viel Unterhaltungswert wie sein Vorgänger. (Der Bund)