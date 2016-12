Elitegoalie und TV-Muffel

Die Ausrüstung dampft noch, als Ben Scrivens nach dem Morgentraining mit Dinamo Minsk aus seinem Leben erzählt. Von der Reality-Soap mit seiner Frau, von Ralph Krueger. Plötzlich unterbricht ihn ein Teamkollege. «Hast du immer noch Durchfall?», will er wissen. «Natürlich», antwortet der Kanadier. Dann klärt er auf: «Er meint verbalen Durchfall – ich rede ziemlich viel.»

Der 30-Jährige aus Edmonton ist kein Goalie nach Klischee. Scrivens ist weder Einzelgänger noch Sonderling. «Er sagt einem gerne, wie smart er ist», musste Minsk-Coach Craig Woodcroft erfahren, «sein Spitzname ist ‹der Professor›.» Die Trainer reden deshalb oft mit ihm und holen seine Meinung ein.

Für Woodcroft wie Scrivens ist das erste Abendspiel an diesem Spengler-Cup ein besonderes. Es geht gegen ­Kanada, ihr Heimatland – doch sie vertreten die Farben des Gegners. Eines Landes auf der anderen Seite der Erde, in dem Eishockey der Lieblingssport des Präsidenten ist – verbunden mit entsprechender Unterstützung, aber auch mit entsprechenden Erwartungen.

Es ist für Scrivens eine Premiere. Den zuvor einzigen Kontakt zum Team mit dem Ahornblatt hatte er 2014, als er nach seiner vierten NHL-Saison ins ­kanadische WM-Team berufen wurde. In Minsk war das und die erste Bekanntschaft mit jenem Land, in dem er seit dem Sommer ­seinem Beruf nachgeht.

Karriere dank Krueger

Fürs eigene Land lief er sonst nie auf. Früh hatte er sich entschlossen, das Tor der amerikanischen Elite-Universität Cornell zu hüten. Dort, in Upstate New York, verbrachte er «vier der besten Jahre meines Lebens», wie er sagt. «Man ging zusammen in die Schule, trieb Sport, machte Party.» Und dort traf er auch zwei Menschen, die sein Leben in neue Bahnen lenkten: seine spätere Frau Jennifer, ebenfalls Goalie in Cornell. Sowie seinen Mitstudenten und Zimmerkollegen Justin, den Sohn von Ralph Krueger.

Der langjährige Schweizer Nationaltrainer ist der Grund dafür, dass Scrivens die hiesige Bergwelt schon gut kennt – wenn auch nicht jene um Davos, sondern die im Wallis. Fürs Sommer­training zog er jahrelang nach Verbier, wo der ­legendäre François Allaire sein Torhüter-Camp veranstaltete. Ralph Krueger vermittelte den Kontakt. «Ich verdanke ihm viel», sagt Scrivens.

Genau gesagt: eine Karriere, die statt ins Hotelmanagement – sein Studienfach – ins Herz der kanadischen Eishockey-­kultur führte. Toronto, Edmonton, Mont­real hiessen auch dank Allaires Ausbildung die NHL-Stationen. Dazwischen gabs 19 Spiele für Los Angeles.

Eine echte Nummer eins war Scrivens nie. Doch sein Talent, seine Art, sein Ehrgeiz öffneten doch immer wieder neue Türen. Und nachdem Montreal ihn im Frühling nicht behalten wollte und auch sonst kein NHL-Club Interesse zeigte, ging die nächste Türe halt nach Osten auf. «Einen Elitegoalie mit Erfahrung, der unser Fels in der Brandung sein kann» wollte Coach Woodcroft für seinen Einstieg in die KHL, «und den haben wir nun.»

Scrivens passte sich schnell ans neue Umfeld an. Ungewohnt war die Situation dagegen für seine Frau. Überall, wo Ben bisher spielte, ging auch Jennifer einer Arbeit nach. Letztes Jahr hütete sie in der Profiliga NWHL das Tor der New York ­Riveters. Das ist nun anders. «Zum ersten Mal fehlt ihr gewissermassen der Grund, morgens aus dem Haus zu gehen, um ­etwas zu erreichen», schildert Ben den Alltag in Minsk, «dazu ist die Sprachbarriere ein echtes Hindernis.»

Der Kontrast ist gross – denn in der Heimat ist Jennifer Scrivens fast bekannter als ihr Mann. Grund ist die TV-Serie «Hockey Wives», die im Herbst 2015 erstmals über die Bildschirme flimmerte und das Leben der Partnerinnen von Männern zeigte, die im Eishockey ihr Geld verdienen. Die Show war ein Hit in Kanada und ist bis heute die meist­gesehene Show des W Networks.

«Ich schaue kein Reality-TV»

Jennifers Gatte allerdings gehörte nie zum Publikum. «Ich schaue kein Reality-TV», sagt Ben, «für mich war es ein viel besseres Gefühl, sie in der NWHL bei dem zu sehen, was sie wirklich gerne tut: im Tor stehen.» Den TV-Crews im eigenen Haus ging er aus dem Weg. «Sie waren ziemlich gut darin, sich frühzeitig anzukündigen. Und ich war ziemlich gut darin, mich dann rar zu machen.»

Am Abend, nach der Partie gegen das Team Canada, dampft Scrivens’ Ausrüstung erneut. «Es war ein gutes Spiel», untertreibt Scrivens nach dem 7:4. Alte Weggefährten sind ebenfalls vor Ort: Jennifer, Justin sowie Ralph Krueger. Und für einmal stört auch das TV nicht.

(Tages-Anzeiger)