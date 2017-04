Eine schöne Lektion

Wenn der SCB richtig gut spielt, erhebt sich das Publikum zuweilen zu Ende des ersten Drittels. Gestern reichte dazu die Hälfte eines Abschnittes, und wären die Herrschaften auf den Sitzplätzen nicht auch ein bisschen der Gemütlichkeit und Erholung verpflichtet, sie wären aus dem Stehen und Applaudieren das ganze Spiel hindurch nicht mehr herausgekommen. Zu gut war das, was sie während 60 Minuten zu sehen bekamen.

Als Schachspiel auf Eis war dieses Finale zwischen Bern und Zug angekündigt gewesen. Eine taktische Angelegenheit, ausgeklügelt von zwei schlauen Füchsen an der Bande, die jeden Spielzug des Gegners im Voraus erahnen und entsprechende Massnahmen ergreifen. Kontrolleure sozusagen, die das Spektakel schon im Ansatz im Keim ersticken. Nun, wenn es denn ein Schachspiel gewesen sein soll, dann eines, in dem Bern dem Gegner schon nach vier Spielzügen eine grosse Figur gestohlen hat. Und bald darauf auch noch die Dame. So überlegen waren die Mannen von Trainer Kari Jalonen, so chancenlos jene von Harold Kreis, der zusehends ratloser wurde auf der Bank und einem fast leidtat.

Dumme Fragen

Und so sind auch bereits die Fragen beantwortet, die Bern im Vorfeld dieses Finals beschäftigt hatten. Bleibt Genoni gut? Sind die Kämpfer Moser, Plüss, Scherwey und Rüfenacht zur Stelle? Aber ja. Und vor allem: Findet der Topskorer zu seiner Treffsicherheit zurück? Nun, nach vier Minuten traf Arcobello zum ersten Mal. Es war schon zu jenem Zeitpunkt eine verdiente Führung. Nach 15 Sekunden hatten die Berner die erste, nach 90 Sekunden schon die dritte gute Gelegenheit. Kurz nach Beginn und kurz vor Ende des zweiten Abschnittes traf Arcobello zwei weitere Male und machte auch aus dieser besorgten Frage eine dumme.

Sein zweiter Treffer war gewiss nicht der schönste des Abends, weil Zugs Hüter Stephan – nicht zum einzigen Mal an diesem Abend – keine glückliche Figur abgab. Aber es war vielleicht der wichtigste. Denn aus Berner Sicht gab es während des Spiels nur eine Sorge: Würde die Spieler das Tempo, das sie im ersten Drittel angeschlagen hatten, über 60 Minuten aufrechterhalten können? Es schien schlicht nicht möglich, einen Gegner, der so viele hochkarätige Spieler in seinen Reihen hat, ununterbrochen zu dominieren.

Nach jenem Gegentreffer aber war auch die letzte Zuversicht bei den Zugern gewichen. Sie kamen, und das ist eine eher seltene Angelegenheit auf diesem Niveau, zu keiner einzigen wirklich guten Torchance. Im ganzen Spiel wohlverstanden. Das ist einerseits ein schönes Kompliment an die Abwehr der Berner, andererseits wird genau das Kreis schwer zu denken geben. Wo waren seine Stars? Wo das Aufbäumen der Spieler, die für die harte Arbeit zuständig sind? Natürlich übten Helbling, Fohrler und Co. in der letzten Minute noch den Faustkampf, um zu markieren. Aber das war nur das Eingeständnis eines grossen Scheiterns.

Wer ist Arcobello?

Am Ende blieb ihnen die Ratlosigkeit. Sportchef Reto Kläy sprach von «geschockten Spielern», die er gesehen hat, und Kreis davon, dass ihm eine 0:5-Niederlage lieber sei als ein 1:2. So reden Trainer, die Mühe haben, Positives zu finden. Diese Sorge hatte Jalonen nicht. Dem Finnen war nach der Gala seines Teams nach Spassen zumute. Auf die Frage, was er von Arcobellos Leistung halte, sagte er: «Arcobello? Ich erinnere mich nicht.» (Der Bund)