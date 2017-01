Ein zu grosses Lob

Kari Jalonen ist keiner, der zu viele Diskussionen führt. Verlorene Spiele gehören für ihn zum Geschäft, da braucht man nicht immer eine grosse Sache daraus zu machen. Aber am Samstagabend, nach der Niederlage in Langnau, da wurde es dem SCB-Trainer zu bunt. Nicht, dass er sich hätte Sorgen machen müssen, was die Buchhaltung betrifft. Nach wie vor grüsst der SC Bern von der Tabellenspitze, eine zweite Niederlage im neuen Jahr ist zwar nicht schön, aber auch keine Tragödie, wenn man zuvor siebenmal in Folge gewonnen hat. Es war die Art und Weise, wie seine Mannschaft in Langnau verloren hatte: blutleer, schal, ohne sich aufzubäumen. Als sie mit dem Car in Bern angekommen waren, lud er zur nächtlichen Diskussionsrunde.

Was er seinen Spielern genau gesagt hat, wollte er nicht preisgeben: «Das gehört nur in die Kabine.» Was auch immer es gewesen war, die Spieler scheinen seine Botschaft verstanden zu haben. Die Partie gegen Kloten 20 Stunden später war keine Offenbarung, gewiss nicht. Aber es war eine solide Leistung, in der alles ein bisschen besser war als im Emmental: die Intensität, die spielerischen Elemente, sogar die Chancenauswertung. Jalonen war entsprechend «froh» um die Reaktion. Das ist verständlich. Dass er sich auch noch «stolz» über die Leistung zeigte, war dann aber etwas gar viel Lob für eine Darbietung, die auch etliche Mängel hatte.

Zu wenige wie Rüfenacht

Der vielleicht wichtigste Schwachpunkt war die Unfähigkeit, ein Team schon in der regulären Spielzeit in die Schranken zu weisen, das deutlich schwächer besetzt ist. Während bei den Bernern vier Blöcke am Werk sind, die ein Spiel entscheiden können, ist es bei Kloten mittlerweile noch ein einziger: jener mit von Gunten in der Verteidigung sowie Hollenstein und Shore im Sturm. Sie waren schon am Vorabend im Spiel gegen die ZSC Lions matchentscheidend, und sie trugen auch in Bern die gesamte Last, waren für alle drei Tore verantwortlich.

Noch krasser wird die Überlegenheit, wie sie auf dem Papier steht, wenn man einen Blick auf die Absenzenliste wirft: Die Klotener, denen Spieler wie Ramholt, Schlagenhauf und Bieber fehlen, haben mit Santala den besten Skorer und mit Sanguinetti den besten Verteidiger verloren. Dessen Ersatz, Hecquefeuille, fällt allzu oft mit Aussetzern auf. Einen davon hatte er auch gestern, als er hinter dem Tor den Puck an Moser verlor. Die Strafe war ein Gegentreffer in Überzahl. Rüfenacht («der Punktverlust ist ärgerlich, weil die Effizienz gefehlt hat») verwertete Mosers Zuspiel mit jener Kaltblütigkeit, die seinen Kollegen zuweilen fehlte an diesem Nachmittag. Immerhin das Glück bleibt treu

Und Rüfenacht sollte gut zehn Minuten später noch einmal im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Seinem zweiten Treffer ging eine umstrittene Aktion voraus: Offside oder nicht? Die Schiedsrichter entschieden nach eingehendem Videostudium zugunsten der Berner. Eine Abseitsstellung war nicht auszuschliessen, aber auch nicht belegbar. Somit zählte der Entscheid, wie er auf dem Eis gefällt worden war. Es war nicht das erste heikle Verdikt, das in den letzten Wochen zugunsten der Berner ausgefallen ist. Da steckt keine Verschwörung dahinter, sondern Glück, das sich auf lange Sicht ausgleicht. Die Klotener wahrten entsprechend Haltung. Von Gunten sprach zwar davon, dass vor einem solchen Heimpublikum die Chance vielleicht grösser sei, dass ein Entscheid so herauskomme. Aber alles in allem waren die Zürcher mit dem Punkt zufrieden. Auch sie wissen, dass es in dieser Konstellation im Normalfall gar keinen gibt. (DerBund.ch/Newsnet)