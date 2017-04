Ein kurzes Gedächtnis

Das eindrückliche 5:0 am Donnerstag zwischen Bern und Zug, das war auch eine Art Auferstehung. Die Auferstehung des Mark Arcobello.

In der Qualifikation war er überragend gewesen, wurde zum Topskorer der gesamten Liga und erreichte 17 Punkte mehr als der Nächstbeste im SCB. Im Viertelfinal gegen Biel agierte er solid mit drei Toren in fünf Spielen, wurde aber von Ebbett überflügelt. Gegen Lugano im Halbfinal sprangen andere für ihn ein, weil er nur noch einmal traf: Rüfenacht, der Vierfachtorschütze, oder Gerber und Blum, die beide doppelt trafen. Die 17 Berner Tore in dieser Serie wurden von 11 verschiedenen Spielern erzielt.

Er habe sich von dieser Baisse nicht ablenken lassen, sagt Arcobello, und einfach normal weitergearbeitet. «Die Hauptsache war, dass wir gewannen. Wer in solchen Momenten die Tore erzielt, das ist völlig egal.»

Wie schnell es im Sport gehen kann – die erste Finalpartie von vorgestern war ein gutes Anschauungsbeispiel. Da standen sich mit Arcobello und David McIntyre die beiden erfolgreichsten Punktesammler des Playoffs gegenüber, der eine mit vermeintlicher Ladehemmung, der andere seit Wochen die dominante Figur in seinem Team. Und dann das: McIntyre war während 60 Minuten kaum gesehen, während Arcobello das tat, was er eigentlich am besten kann: Tore schiessen. Er machte gleich drei davon. Für Zug war das keine gute Nachricht: Die Berner spielten im Playoff-Halbfinal auch ohne Arcobellos Tore erfolgreich, und nun traf auch der Topskorer wieder. Er könne sich nicht erinnern, wann oder ob er als Profi schon einmal drei Tore erzielt habe in einem Spiel, sagte der US-Amerikaner tags darauf, das müsse Jahre her sein. «Es fühlte sich gut an, vor allem, weil es mir im Final gelang.»

Abhaken, neu fokussieren

Heute reist nicht nur Arcobello, sondern der gesamte SCB mit breiter Brust nach Zug. Die Berner wissen: Ein Auswärtssieg, das frühe Break – es könnte schon eine Vorentscheidung in diesem Finalduell sein, auch wenn das so natürlich niemand sagt. Sie wissen aber auch, dass sich der EV Zug kaum erneut über die ganze Spieldauer vorführen lassen wird, wie das im ersten Spiel der Fall war. Und schon gar nicht im eigenen Stadion. «Wenn wir gut spielen, dann wissen wir, dass etwas Gutes herauskommt», sagte Arcobello gestern mit dem Selbstvertrauen des Gewinners. Das Ausmass der Dominanz in Spiel eins habe ihn aber schon ein wenig überrascht. Und so versuchen er und seine Mitspieler, was Eishockeyaner in diesen Situationen zu tun pflegen: die letzte Partie so schnell wie möglich vergessen. «Es spielt heute keine Rolle mehr, ob wir mit einem oder fünf Toren Unterschied gewannen», sagt Arcobello. «Ich habe das Spiel schon fast vergessen.»

Natürlich wird dem 28-Jährigen, der gestern nicht auf dem Eis trainierte, diese Partie nicht so schnell entfallen – aus bekannten Gründen. Die Aussage unterstreicht aber, wie Arcobello und Co. funktionieren (müssen): Ein Spiel wird umgehend abgehakt, der Fokus gilt sogleich dem nächsten. «Zug wird heute zurückschlagen», erwartet er. «Aber wir werden dagegenhalten.» Der SCB sei bereit. Seit vorgestern wissen wir: Arcobello ist es definitiv auch. (Der Bund)